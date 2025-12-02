華納花園社區與戴錫欽攜手十年如一日 種植櫻花樹打造象山公園新亮點 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

台北市信義區象山公園櫻花補植活動於今（2）日溫馨展開，現場由華納花園社區管委會代表、台北市議長戴錫欽、台北市公園處南港公園管理所主任莊國境親自出席，戴錫欽更親手栽下櫻花樹苗，展現對城市綠化與社區營造的支持與承諾。

華納花園社區管委會表示，自2015年起即與戴錫欽攜手合作，每年持續捐贈10至20株櫻花樹予象山公園，從最初的栽種到後續的補植，雙方始終不遺餘力，至今已累計認養種植超過130株，逐步將象山公園打造出台北市區難得一見的賞櫻秘境。

「每年春季櫻花盛放時，粉嫩景致映襯台北天際線的美景在社群平台引發熱烈討論。」華納花園社區管委會指出，從FB、IG、BLOG有數百位網友推薦，以及破萬次的瀏覽人次，吸引眾多民眾前來拍照打卡。

華納花園社區管委會提到，象山公園櫻花區鄰近象山捷運站的地理優勢，讓這裡成為親子家庭、登山客與攝影愛好者的首選去處，每逢花季人潮絡繹不絕，成為台北賞櫻地圖上備受矚目的熱點。

「感謝華納花園社區的長期投入，以及里長翁信利的大力支持！」戴錫欽表示，櫻花是四季更迭的見證，也是城市與自然對話的橋樑，由公私協力共同灌溉的成果，不僅為台北注入希望與活力，未來也會持續推動更多結合社區參與的綠美化行動。

戴錫欽指出，未來象山公園櫻花區將持續茁壯，讓市民在忙碌生活中能放慢腳步，感受四季流轉之美，共同讓這份美麗的城市資產代代相傳，成為台北市民共同的驕傲與記憶。

照片來源：林岱樺辦公室提供

