華納董事會婉拒派拉蒙高價收購 直呼價格風險太高

華納兄弟探索集團（WBD,Warner Bros. Discovery）董事會正式對外宣布，他們婉拒派拉蒙以每股30美金的價格收購，會帶來重大風險與成本，相形之下Netflix開出來的條件比較合理。

WBD表示，派拉蒙執行長大衛埃利森（David Ellison），沒有披露資產與負債的細目，因此以可撤銷的信託基金方式進行併購可以說有相當大的風險。此外也披露大衛埃利森之所以能喊出收購總價827億美金，主要是中東主權基金承擔其風險，當中沙烏地阿拉伯的公共投資基金就占了100億美金，卡達跟阿布達比則各投70億美金。

之前中國的騰訊也計畫投入10億美金，但在外界的擔憂之下，派拉蒙已經將這筆資金刪除、不列入併購計畫當中的財務來源。

對於WBD婉拒了派拉蒙，Netflix聯合執行長泰德薩蘭多斯（Ted Sarandos）表示，董事會已經發現Netflix的收購提議才是最符合股東的利益，「Netflix和華納兄弟相輔相成，我們很高興將我們的優勢與他們的影院電影部門、世界級電視工作室和標誌性的HBO品牌相結合，讓此一品牌將繼續專注於優質電視內容。我們還完全致力於在戲院上映華納兄弟的電影，依循傳統模式，這樣世界各地的觀眾就可以在大螢幕上欣賞。」

假設派拉蒙堅持繼續併購華納兄弟探索集團，那麼下一步很有可能就是大衛埃利森會喊出更高的價格。他在針對WBD股東的公開宣言中，表示可以提供更明確的道路，並持續推動併購行動；他還向WBD的執行長表示，大衛扎斯拉夫（David Zaslav），派拉蒙可以喊出超過每股30美金的價碼。一旦他採取了加價的行動，勢必會引發Netflix的回應，也就是加碼跟進，讓這場併購大戰下一回合繼續開打。

