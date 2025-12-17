華納董事會正式拒絕派拉蒙收購 呼籲股東接受網飛收購

串流平台Netflix於12月5日宣布收購華納兄弟探索旗下影視及串流事業部門。路透社



華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）董事會週三（17日）發出聲明，表示董事會一致拒絕派拉蒙出價收購邀約，呼籲股東接受董事會先前談好的網飛（Netflix）收購邀約，質疑派拉蒙的籌資能力。

在提交給監管機構的致股東的信函中，華納兄弟董事會表示，派拉蒙「持續誤導」華納兄弟股東，聲稱其每股30美元的現金報價獲得甲骨文（Oracle）執行長、億萬富豪艾里森（Larry Ellison）家族的完全擔保，但實際上艾里森家族根本沒有完全擔保的安排。

董事會向股東說，市值逾4000億美元的網飛，以每股27.75美元股票與現金收購華納兄弟影視與串流業務的報價，遠比市值僅150億美元、要以每股30美元全現金收購整個華納兄弟的邀約更為可行。網飛的收購將會排除華納兄弟探索公司旗下的CNN等有線電視台，總價約720億美元；派拉蒙要完整收購全部的業務，總價將達1084億美元。

因此，華納兄弟向股東遊說表示，派拉蒙提出的收購案「虛幻不實」，隨時可能變卦，接受網飛的收購才是可行的辦法。董事會並且指出，網飛如果未能收購依約要償付58億美元「分手費」，派拉蒙則只有50億美元的分手費。

派拉蒙是在華納兄弟宣布與網飛達成協議後，在8日宣布對華納兄弟發起敵意併購，直接以每股30美元價位要向華納股東收購股權。將近十天後，華納兄弟董事會現在正式拒絕派拉蒙「攔路搶親」，勸說股東接受董事會與網飛談好的安排。

網飛若併購華納兄弟，將一併取得華納影業大量的影視作品版權，以及HBO Max串流服務，這引起壟斷市場的擔憂。派拉蒙表示由他們來收購更有可能獲得監管機關同意。

網飛共同執行長皮特斯（Greg Peters）週三稱讚華納兄弟董事會的支持。他在接受CNBC電視台訪問時說，網飛很有信心能夠說服各國的監管機關，網飛併購華納將是對消費者有益的行動，可以確保併購案執行。

在派拉蒙提出敵意併購案後，華納兄弟探索公司股價僅在短時間內漲到派拉蒙提出的30美元價位，顯示投資人也對派拉蒙能否執行併購抱有疑問。華納兄弟探索公司股價週三盤前下挫1%，跌到每股28.6美元價位。

