華納被Netflix買下！專家翻往例揭詭異巧合
[NOWnews今日新聞] 影音串流平台龍頭Netflix昨（5）日宣布，以約720億美元（約新台幣2.25兆元）的價格收購華納兄弟探索（WBD），這起收購案除了可能引發好萊塢娛樂業巨變外，還有投資專家翻出華納過往被收購歷史，指出其中似乎包含某種規律或者說是巧合，那就是華納被收購往往意味著市場泡沫破裂的前兆。
根據《金融時報》報導，隨著美股估值持續飆高，關於市場是否已經泡沫化的問題始終在投資人心中揮之不去。資深投資人麥克納馬拉（Paul McNamara）在社群網路上提出一個有趣的觀點，那就是華納被收購的這一幕讓人感覺「似曾相識」，似乎意味著泡沫時刻的正式來臨。報導隨後也整理出華納前三次被收購的時間背景。
第一次被收購
1990年1月10日華納（Warner）被時代集團（Time Inc.）收購，《紐約時報》稱此交易案催生出「全球最大的媒體和娛樂綜合企業體」，而就在9個月後，標普500指數價格下跌了11％，那斯達克指數更是蒸發了20％。不過，衰退沒持續太久，幾個月後這兩大指數就又重新站上新高。
第二次被收購
2000年1月10日，美國線上（AOL）宣布以1820億美元併購時代華納，組成規模達3500億美元的媒體巨頭，在那個時代已經是非常驚人到龐然大物。而在交易完成後的兩年半內，標普500指數下跌了44％，那斯達克指數更是狂瀉75％。那斯達克指數之後花了整整16年，才重新回到2000年時的水準。
第三次被收購
2018年6月，時代華納被AT&T收購，事不過三，這次收購案之後並沒有發生股市大跌的現象，但是對AT&T的股東來說，這次收購案無疑也是一場徹底的混亂。
歷史帶給人們什麼教訓？
所以這次華納被收購後，美股將會發生什麼事呢？《金融時報》報導並未給出定論。有趣的是，Netflix執行長彼得斯（Greg Peters）在宣布收購案後遭到質疑，因為彼得斯過去曾說從歷史來看，媒體交易案大多都以失敗告終，但他卻又發動了這次天價收購。
對此，彼得斯則解釋雖然很多併購案失敗了，但也有成功案例，必須具體問題具體分析。失敗的原因大多是因為收購者不了解娛樂產業，但Netflix不一樣，非常清楚收購的所有資產，這些都是至關重要的核心業務，「我們對此非常了解」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
