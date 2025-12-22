華義國際取得三國題材SLG東南亞代理權，預計2026年第二季投入營運

華義國際數位娛樂股份有限公司今（22）日召開 114 年第二次法人說明會。華義國際表示，公司持續推動海外市場業務，已順利取得三國題材 SLG 手遊之東南亞地區代理權，預計於 2026 年第二季投入營運。此外，公司將配合集團資源進行商務合作，逐步布建海外遊戲業務。

（來源：華義國際數位娛樂官方提供）

華義國際指出本次取得的三國題材SLG 發行範圍涵蓋新加坡、馬來西亞、泰國、越南、菲律賓及印尼等市場。公司將運用現有營運經驗與在地化作業，規劃相關產品之生命週期管理，作為發展海外營運版圖之基礎。

在海外業務進程方面，華義國際規劃投入博弈執照之申請程序，預計於 2026 年第一季完成相關作業。後續將視業務需求，透過自行研發、代理或授權等方式增加產品項目，以支持 B2B 業務之推展。海外市場規劃採階段性進行，初期目標為印度與中南美洲等地區，並視各地法律規範規劃執照取得作業，建構長期營運基礎，建立多元營收來源。

此外，配合海外市場之開發，華義國際與網銀國際針對既有合作項目持續進行往來，包含遊戲聯運、產品開發、金流通路系統等，並在網銀國際集團的泛娛樂佈局下，將扮演海外線上博弈遊戲市場的重要推手，透過雙方資源往來與市場互補，支持海外遊戲業務推動並提升營運效能。

在公司治理方面，華義國際表示，公司已連續三年於公司治理評鑑位列上櫃公司前 6% 至 20%（第二級），為少數達成此評鑑目標之遊戲產業企業。未來將持續秉持穩健經營原則，以「代理、聯運、平台、海外市場」為營運核心方向，結合既有遊戲社群平台與資源，建構數位娛樂營運體系，維持公司中長期發展動能。

