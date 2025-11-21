華聖頓幼兒園攜手竹縣府辦「聖誕小鎮歡樂市集」邀您一起做公益

新竹縣議員員吳旭智（右）率先敲了五下愛心鑼，捐款五千幫助華山愛團圓公益活動。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣政府與華聖頓幼兒園共同發起「聖誕小鎮歡樂市集」公益活動，號召各界以行動支持在地弱勢兒少與孤老。活動主場將於十二月十三日在華聖頓幼兒園登場，園方廿一日在園內舉辦「愛心暖身行動」，為公益市集正式揭開序幕。

華聖頓教育集團執行長莊瑞娜表示，此次暖身行動由師生以富有節慶感的聖誕造型亮相，準備精采歌舞表演，將祝福與歡樂送至華山基金會服務的長輩身旁。莊執行長也率先拋磚引玉，認助四十張園遊券，並邀請聖誕老公公與幼兒代表一同傳遞愛心，展現從教育中紮根的品格與社會責任。

廣告 廣告

社會處指出，本次公益市集所募得的善款，將用於協助竹縣因家庭變故而面臨經濟困難或照顧功能不足之弱勢家庭，並專款挹注新竹縣社會救助金專戶，運用於急難生活扶助、醫療與教育補助、房屋修繕及緊急租屋補助等項目，協助家庭度過難關。

此外，活動善款亦將指定捐助華山基金會新竹三站，支持其二０二六年常年服務暨「愛老人 愛團圓」服務計畫，以及汰換老舊到宅服務車，確保在地孤老服務不中斷。

廿一日多位議員敲下愛心鑼贊助華山孤老愛團圓計畫，?新竹縣議員吳旭智則係率先敲下愛心鑼的第一人。

華聖頓幼兒園表示，十二月十三日活動當天將規劃超過三十個攤位，包括美食市集、聖誕舞台秀、家長舞蹈群、聖誕任務闖關、親子遊戲區、手作坊、薩克斯風樂團演出及聖誕摸彩等豐富內容，歡迎家長與孩子一同參與，感受溫馨熱鬧的節慶氣氛。莊瑞娜執行長期盼，公益市集不只是孩子展現成果的舞台，更是培養助人精神與品格教育的實踐場域。