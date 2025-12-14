華聖頓聖誕市集 溫暖送愛

華聖頓教育集團舉辦「二○二五愛在華聖頓．聖誕歡樂市集」公益活動，吸引上千個家庭熱情參與，現場充滿笑聲與溫暖氛圍，在歡樂的節慶氣息中，傳遞關懷與分享的美好價值。

社會處長陳欣怡昨（十四）日表示，透過學校、家庭與社區攜手投入公益行動，有助於培養孩子同理心與社會責任感，本次活動讓關懷精神自幼扎根，成為孩子成長過程中珍貴的養分。

活動由家長舞蹈表演揭開序幕，並安排華聖頓薩克斯風樂團演奏聖誕樂曲及幼兒才藝展演，親師生共同參與，氣氛溫馨熱絡，展現社區凝聚力。 主辦單位規劃親子闖關遊戲、童玩體驗、美食攤位及公益義賣市集，透過寓教於樂的方式，引導幼兒在實際參與中學習分享、感恩與助人，讓生命教育與品格教育自然融入生活日常。

廣告 廣告

市集活動共募得善款二十八萬八千五百元，由華聖頓教育集團執行長莊瑞娜代表捐贈予新竹縣政府社會救助金專戶十五萬七千元及華山基金會新竹三站十三萬一千五百元，作為兒童及弱勢家庭服務經費，並支持「二○二六年常年服務計畫」及「愛老人．愛團圓」專案，攜幼扶老，陪伴更多需要關懷的家庭。

莊瑞娜表示，未來將持續推動結合教育與公益的活動，深化社區連結，邀請更多家庭與社會夥伴一同參與，讓愛在生活中流動，在社區中持續發酵，為社會注入更多溫暖與希望。 活動獲得社會各界熱心支持，新竹縣議會副議長王炳漢、議員吳旭智、蔡蕥鍹、林碩彥、林禹佑、張珈源、立委林思銘、徐欣瑩、市民代表彭竣志、范格菱，也親自或指派助理出席支持。

另外，還有許多企業代表、國立清華大學EMBA校友會，以及在地社團與民間團體共襄盛舉，以實際行、動支持公益，為活動注入更多溫度。