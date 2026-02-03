華膳空廚年終！ 最低7.3個月+27萬獎金掀討論

台北市 / 綜合報導

各大企業的年終獎金近期陸續出爐，其中航空業每年都受到矚目，這回連空廚的年終也受到討論。因為華膳空廚今年年終創新高，最低可以領到7.3個月，每位員工還能領27萬元的獎金，如果以新進員工的底薪來試算，等於可以領44萬5千多元。

在高空中品嘗典雅精緻的餐點，為旅程增添美味記憶，這道人參雞湯麵放上雞腿肉，品嘗鮮嫩滋味，旅客出國享用飛機餐，也帶動空廚收入。

華膳空廚2025年的年終出爐，最低可以拿到7.3個月，外加定額獎金27萬元並加薪1600元，如果以新進人員底薪2萬4千元來試算，加上津貼月薪來到3萬1千多元，不過年終如果以底薪，乘以最基本的考績7.3個月加上27萬元獎金，最低可以拿到44萬5千2百元。

華膳空廚企業工會理事長陳鑫敏：「我們今年就是創所有，有史以來(年終)最高的一年，我們工會這邊就是當然是說，為我們低薪的員工來爭取福利。」

看看華膳空廚除了供應，華航華信虎航的餐點，還包括星宇航空以及，華航所代理的外籍航空公司，理事長也提到星宇航空，對於餐點的要求比較嚴謹，提高餐食價格讓整體收入增加。

人力銀行發言人曾仲葳：「在空廚的部分因為算的是旅客的人頭，在旅遊人次增加的情況之下，他們的營收也會連帶地被帶動起來，同時再加上國內的一個航空空廚的部分，也有提供給其他的航空業者來進行使用，所以在營收的部分也有所加成。」

至於長榮空廚，根據了解年終與母公司相同，來到6.5個月，隨著出國旅遊熱度不間斷，空廚員工也跟著受惠。

