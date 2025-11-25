華航公告團票新付費服務 旅遊達人讚爆：是德政

近年出國旅遊夯，不少人搭飛機都遇過被其他乘客請求換座位，旅遊達人蓋瑞哥昨在社群貼出華航最新公告，團票開始提供付費選位服務，團體出遊不怕再與親友分散，讓他忍不住大讚「這對領隊、空服員來說根本是德政」，對一般旅客也是好消息，不用再被其他想換座位的乘客情緒勒索。

蓋瑞哥昨在臉書粉專「蓋瑞哥 機票獵人」貼出華航近日發出的公告，跟團的旅客可以付費選位，不再與同行親友分散，選位服務開放時間為機票開立後至班機起飛前72小時。

蓋瑞哥發文表示，華航團票開放付費選位了，他大讚這項措施對於領隊、空服員來說根本是德政，終於不用再處理那些為了跟朋友坐、上演大風吹的團客，不只登機速度可以變快，發特別餐時也不容易出錯。

此外，蓋瑞哥直言，這對一般旅客來說更是好消息，以後搭飛機若遇到其他乘客要求換位子，一律回覆對方，「下次記得要用新台幣守護你們的愛情」。

貼文引發討論，許多網友留言笑說，「哇！要錢，這時候是不是坐在一起，好像又沒那麼重要了」、「要付費的時候就說我們可以分開坐」、「錢不是問題，問題是不想多付錢」。

也有網友表示，「之前就遇過有人一直問空姐第一排有沒有空位」、「真心建議各大旅行社應該把這事情放進行前須知，字體放大並以紅色呈現，造福其他乘客。」

