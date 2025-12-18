華航公益棒球營攜手旅美球星 點亮基層棒球希望

記者曾振祿／綜合報導

中華航空長期致力於培植基層運動發展，以實踐企業社會責任為核心價值，今（18）日在新竹市西門國小隆重舉辦第6屆「華航公益棒球營」。活動由華航資深副總經理李榮輝親自出席，並特別邀請美國職棒大聯盟（MLB）匹茲堡海盜隊3A的兩位旅美球星鄭宗哲與陳柏毓擔任客座教練。此次活動吸引了新竹市西門國小、新竹縣大同國小及關西國小超過百名小球員共同參與，透過與職業球員的近距離接觸，讓城市與偏鄉的孩子們能在同一個舞台上揮棒追夢。華航希望藉由這項深具意義的體育營隊，為基層棒球注入更多活力與國際視野。

此次活動以新竹地區作為公益巡迴起點，精選在少棒領域表現優異、精神堅毅的西門、大同與關西國小。3所學校長期深耕棒球校隊，球員們在賽場上展現出的純粹熱愛與不服輸的精神，正與華航追求卓越的品牌理念相契合。除了技術指導，華航更慷慨捐贈訓練專用棒球給予3校，以實質物資支持校隊的日常運作與長遠發展。

李榮輝在致詞時感性表示，維修飛機與打棒球有異曲同工之妙，都必須秉持極度的專心與細心，他鼓勵孩子們在球場上學習保持專注、勇於嘗試各種挑戰，並透過反覆的練習累積自信與實力。

在實戰教學環節，公益棒球營設計了豐富且專業的課程，包含正確的暖身動作、精準傳接球技巧、守備判斷、打擊技術以及趣味十足的分組實戰演練。旅美投手陳柏毓以其穩健的控球節奏與專業投球姿勢作為示範，從基礎的腳步啟動到手部擺盪軌跡，耐心帶領孩子們建立紮實的基礎。

內野手鄭宗哲大方分享他在美國職棒高強度環境下的守備心得，從球路判斷、守備觀念到瞬間反應的步伐應用，逐一協助小球員優化臨場表現。兩位球星更在過程中不斷給予鼓勵，陳柏毓提到，看到小朋友們純粹投球的快樂，讓他回想起當初愛上棒球的初衷；鄭宗哲也期許自己能持續在國際舞台奮鬥，成為孩子們堅持打球的榜樣與動力。

華航多年來展現多元化的公益能量，不僅限於體育賽事。從定期在重要節慶探訪銀髮長者、支持在地長輩居家照護需求，到舉辦各項體育營隊、淨灘環保活動，乃至於偏鄉教育參訪與國際義診支援，華航持續以實際行動創造溫暖的社會連結。今年更結合趣味元素，在《動物方城市 2》主題彩繪機亮相之際，特別安排公益場次電影觀賞，鼓勵弱勢學童透過飛行視野邁向世界。

華航表示，未來將繼續善用企業資源，協助更多有夢想的孩子跨越環境限制，看見更遠、更廣闊的夢想藍圖，讓臺灣的愛心與國籍航空一同在國際間飛翔。

華航今日於新竹市西門國小舉辦第6屆「華航公益棒球營」，資深副總經理李榮輝(中)出席，邀請美國職棒大聯盟(MLB)匹茲堡海盜隊3A旅美球星鄭宗哲(右2)、陳柏毓(左2)親臨指導。 (華航提供)

陳柏毓以穩健的控球與節奏作為示範，從基礎步伐到手部姿勢帶領孩子培養基礎。(華航提供)

鄭宗哲分享自身守備經驗，從判斷觀念、反應到步伐應用，逐一協助小球員提升臨場表現。(華航提供)

華航公益棒球營課程內容多元，現場包括來自新竹市西門國小、新竹縣大同國小及關西國小超過百名小球員在場上一同開心練習。(華航提供)