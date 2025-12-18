華航公益棒球營 鄭宗哲、陳柏毓返台指導
[NOWnews今日新聞] 中華航空今（18）日於新竹市西門國小舉辦第六屆「華航公益棒球營」，資深副總經理李榮輝出席，邀請美國職棒大聯盟 (MLB) 匹茲堡海盜隊 3A 旅美球星鄭宗哲、陳柏毓親臨指導，陪伴新竹市西門國小、新竹縣大同國小及關西國小超過百名小球員進行一日訓練體驗。華航以實際行動，讓城市與偏鄉孩子們一齊在舞台上揮棒追夢。
華航說明，本次活動以新竹地區為起點，串聯西門、大同與關西國小三所積極培育少棒的學校，三校球隊皆以堅毅精神與亮眼表現聞名，展現對棒球的純粹熱愛。華航也捐贈訓練棒球，支持三校持續發展少棒運動，同時透過球星親身示範與實作指導，不僅強化孩子的基礎知識，更在心中種下努力不懈、勇於挑戰的種子。李榮輝表示，照顧飛機講求專心與細心，打棒球也是一樣，期盼孩子們在球場上學習專注、勇於嘗試，在一次次的練習中累積自信。
公益棒球營課程包括暖身動作、精準傳接球、守備與打擊技術及趣味分組實戰等內容。陳柏毓以穩健的控球與節奏作為示範，從基礎步伐到手部姿勢帶領孩子培養基礎，陳柏毓表示，看到小朋友開心投球，就想起自己剛開始接觸棒球的快樂。
鄭宗哲則分享自身守備經驗，從判斷觀念、反應到步伐應用，逐一協助小球員提升臨場表現。兩位球星鼓勵孩子保持初心，鄭宗哲也說，希望自己繼續努力，成為孩子心中想要繼續打球的理由。現場小球員雀躍地說，第一次和職棒球員同場練球，真的很開心。
華航表示，多年來深耕公益計畫，從定期於重要節慶探訪銀髮長者、支持在地長輩居家照護需求、舉辦各項公益體育營、淨灘活動、偏鄉教育參訪到國際義診支援，持續以行動創造更多溫暖連結；今年亦在動物方城市 2 主題彩繪新機亮相時安排公益場次電影觀賞活動，鼓勵孩子透過飛行邁向世界，看見更遠的夢想。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
華信航空攜球芽基金舉辦職涯探索 陳文杰、Mingo驚喜現身
星宇航空桃機貴賓室獨享 吃茶三千2款現萃飲品明年起喝得到
長榮航空全球精選航線限時73折 桃園香港來回3123元起
其他人也在看
棒球》前台鋼張喜凱等球員加入廈門海豚！ 26人名單一半以上出身台灣
中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，今天廈門海豚隊公布26人名單，由台鋼雄鷹張喜凱領軍，還有不少台將，如：前富邦悍將蘇捷恩、林詠翔、前統一獅隊李嘉祥、左手側投戴宏鈞等，台灣球員為數不少。TSNA ・ 20 小時前 ・ 54
中職球隊若有意吸收黃勇傳 福州海峽「無條件放人」
21歲的前統一獅內野手黃勇傳去年5月遭釋出，如今轉戰中國城市棒球聯賽（CPB）加盟福州海俠，日前啟程投入球隊訓練，備戰明年1月開打的立春聯賽，福州海俠希望提供黃勇傳舞台，有朝一日打回中職。2022年中職季中選秀統一獅第1指名平鎮高中內野手黃勇傳，他在一軍僅累計出賽46場，因積欠200多萬帳務且未在球自由時報 ・ 5 小時前 ・ 5
MLB》道奇球星確定不打WBC 若參加「妻子說要離婚」
洛杉磯道奇球星貝茲（Mookie Betts）近日公開表示，自己將不會參加明年的世界棒球經典賽，原因是和妻子的第三個孩子就要出生了，他透露，妻子曾表明，如果那時候不在她身邊，就要離婚。貝茲是上屆經典賽美國隊的主要戰力，擔任球隊開路先鋒，出賽7場，32打數擊出10支安打，打擊率高達3成13，外界都預期他會獲得邀請，參加2026年的世界棒球經典賽。不過貝茲近日在直播節目上公開表示，自己會缺席這一屆的經典賽，原因是他和妻子的第三個孩子就要出生了，「我曾想參賽，但我現在不行了，我們的寶寶可能會在比賽時出生，她（老婆）說如果我沒有陪著她，她就要離婚。」BREAKING: Mookie Betts reveals he will not play for Team USA in the 2026 World Baseball Classic as the birth of his third child is expected around the same time ?“She (Brianna Betts) said she’d divorce me if I wasn’t there.” ?麗台運動報 ・ 4 小時前 ・ 28
23歲上進女清潔員殞命10度招無魂 殯葬業：冤死怨氣重
台南23歲陳姓女清潔隊員正在執行勤務時，遭酒駕的香酥鴨老闆駕駛賓士高速衝撞不幸身亡。鄭男不但酒測超標3倍，還謊稱「有找代駕」甚至脫產。今（18）日死者家屬返回現場進行招魂儀式，過程極度不順，連續擲筊 10 次皆未獲允杯，現場氣氛凝重哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 65
中職》史上最長壽洋投誕生！ 來台灣打13年創下障礙
味全龍今天證實已跟伍鐸達成2年複數年合約的續約共識，伍鐸明年有望迎接在中職一軍的第12個球季，超車羅力，成為中職史上最長壽的洋將，更有機會將紀錄堆高至13季。伍鐸今年戰績7勝7敗、防禦率2.36、投106.2局，生涯累積248場出賽暫居洋投史上第3多，僅次於勇壯339場、凱撒的262場，明年有機會超自由時報 ・ 2 小時前 ・ 7
生涯208轟盲砲準備重返大聯盟！他「棄打從投」多支球隊有興趣
體育中心／綜合報導曾經連續兩季打出40轟，生涯打出208轟的重砲手蓋洛（Joey Gallo），準備以投手身分重返大聯盟！目前他正在積極練投，而且還有好幾支球隊對於「投手蓋洛」很有興趣！FTV Sports ・ 1 天前 ・ 3
大谷翔平明年登板頻率曝光 道奇教頭不認為他會在WBC投球
洛杉磯道奇日籍二刀流球星大谷翔平今年重拾二刀流後，休息天數、登板頻率一直都是外界矚目的焦點，球隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）近日曝光了他明年的先發登板頻率，還談到了他在世界棒球經典賽（WBC）登板的想法。太報 ・ 2 天前 ・ 3
手肘二度手術休15個月40歲才能復出 官網：達比修有退休日近了
MLB（Major League Baseball，美國職業棒球大聯盟）教士隊日籍先發右投手達比修有，昨於一場公開慈善活動中接受訪問提到手術後復健規劃，達比修有說：「如果我覺得可以回歸，我就會去做。目前我會維持現狀先養傷。」太報 ・ 2 天前 ・ 11
棒球》大學「怪投」超級多 林晨樺揭露殘酷真相
儘管低肩側投黃子鵬行使FA以5年6600萬合約，從樂天桃猿轉戰台鋼雄鷹，不過低肩側投、下勾這類「台灣怪投」確實愈來愈不吃香，今年季後林育辰、張喜凱和劉昱言遭所屬球團釋出，藍愷青也在60人保留名單外，陳宇宏投得掙扎，林柏佑與陳冠豪本季一軍出賽紀錄仍一片空白。自由時報 ・ 1 天前 ・ 23
旅美曾仁和改披另件「紅戰袍」！月薪逾40萬與味全龍達成加盟共識
體育中心／綜合報導有旅美經驗的前樂天桃猿投手曾仁和，在季後被球隊放入60人名單之外，如今也傳出曾仁和找到新東家！根據了解，曾仁和已經和味全龍達成共識，以月薪超過40萬元、附加激勵獎金的條件加盟龍隊。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 2
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 22 小時前 ・ 168
停砍公教年金重返70%遙遙無期？反年改大將轟政府耍賴：是懲罰在野還是人民？
軍公教年金改革（年改）上路超過7年，爭端不斷，然而，雖立法院會12日三讀通過攸關「停砍公教年金」的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，但隨著府院定調「不副署」日前通過的《財劃法》，憲政大戰似一觸即發。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（18）日上午在臉書質疑，「不合作運動」在台灣變成執政者耍賴的工具......風傳媒 ・ 6 小時前 ・ 74
中職／味全正式宣布60人名單外補強 曾仁和在內共4人達成共識
味全龍在18日正式宣布，在休賽季的戰力外補強，目前已經初步和4位選手達成共識，其中包含日前被樂天桃猿放在60人名單外的曾仁和，後續將會再對外詳細說明。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
MiLB》20歲左投獲高度評價 林維恩登運動家農場前4
美國媒體《Baseball America》公布運動家隊 2026 年度農場 10 大新秀名單，年僅 20 歲的台灣左投林維恩排名高居第 4，已被視為球隊體系中極具培養價值的投手之一，並被預期未來有機會在 2029 年前後站穩大聯盟先發輪值中段位置。TSNA ・ 1 天前 ・ 5
台南酒駕奪命風波延燒 鹽酥鴨老闆「小草」身份曝光...黨證優惠內幕曝
台南市鹽酥鴨連鎖店的48歲業者鄭傳吉，昨（16日）涉嫌酒駕高速撞上執行作業的民間垃圾車，造成23歲女清潔員傷重不治，鄭男因否認犯行遭裁定羈押。此重大交通悲劇迅速在社群網路上發酵，演變為政治爭議，網友起底肇事者具「小草」（民眾黨支持者）身份，且其店家曾推出「民眾黨黨證優惠」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 210
停砍公教年金被卡關？李來希嘆政府不執行「我們剩這招」：退撫缺口騙很大
軍公教年金改革（年改）上路超過7年，立法院會12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，，軍公教退休團體可謂士氣大振；然而，隨著府院定調「不副署」日前通過的《財劃法》，憲政大戰一觸即發，停砍公教年金法案恐迎來變數。對此，曾預告表決後法律大戰可能才剛開始的軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（17）日一......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 121
中職》味全龍確定補強戰力 與曾仁和、姚冠瑋等4人達成初步共識
中華職棒味全龍近期傳出已與曾仁和、姚冠瑋、賴知頎及陳暐皓等遭球隊釋出的球員接觸，積極評估補強戰力的可能性。今天（18日）味全龍球團發出聲明表示，目前已和這4位球員初步達成共識，盼能在新賽季中為球隊提升整體戰力。Yahoo奇摩運動 ・ 5 小時前 ・ 2
新北富邦U18 | 東京輕取嘉義市開胡 教練回憶訪台經驗竟爆出今永昇太被打很慘
【吳敏欣／新北報導】新北富邦U18國際城市棒球邀請賽小組預賽最後一天，日本東京以9：3擊敗嘉義市，拿到此行來台的首勝，教練福山亮鬆口氣，表示終於發揮水準，此行他刻意挑選部分的國getwin_sport ・ 1 天前 ・ 9
小草又來聲援！柯文哲現身北院開庭 被問「高虹安判決」反應曝光
民視新聞／顏一軒、洪怡珊報導民眾黨前主席柯文哲涉入京華城案、政治獻金案，北院自15日起一連8個工作天傳喚柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京共11名被告出庭。柯文哲今（17）日上午現身法院時，面對記者詢問，怎麼看新竹市長高虹安助理費案二審被撤銷貪污罪判決一事，他微笑揮手並未多做回應，而是在小草高喊「阿北加油」的聲音中進入法院。民視 ・ 1 天前 ・ 17
中職／中信兄弟搞定4洋投！陣容有「1需求」
[NOWnews今日新聞]中信兄弟今年以全年度戰績第一挺進台灣大賽，最終卻鎩羽而歸，無緣繼2022年後再寫連霸偉業。儘管休賽季FA市場相對安靜，但黃衫軍仍快速完成新球季先發輪值雛形，由4位洋投搭配本土...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 12