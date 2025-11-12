華航前3季EPS創同期高 高星潢：客貨並進奏效

（中央社記者江明晏台北12日電）華航前3季合併營收1549.8億元、每股盈餘1.81元，均創同期新高，華航董事長高星潢表示，2025年政經環境挑戰大，華航客貨並進策略奏效，第4季將迎貨運旺季；受惠AI和半導體產業鏈推升，前3季北美長程線客貨運營收增7%。

華航今天召開法人說明會，前3季合併營收新台幣1549.8億元，年增2.68%，改寫歷年最佳成績；合併營業淨利157.6億元，年增18.1%，合併稅後淨利122.5億元，歸屬母公司淨利110億元，年增6.1%，每股盈餘（EPS）1.81元，相較去年同期增加0.1元，也創同期新高。

高星潢今天指出，2025年地緣政治與國際政經挑戰大，華航採取客貨並進策略，滾動式調整運能航班與航網，因應情勢隨時調整，收獲穩健成長。

他表示，10月客運貨運升溫，單月營收達今年次高，貨運今年受惠耶誕購物旺季補貨潮，迎接高峰期，也會調整運能，跟隨有航運需求的市場而動。

華航資深副總經理陳奕傑指出，華航前3季獲利正成長，優於競爭對手，加上第4季是貨運傳統旺季，對整年度營收表現「有很高的期待」。

他接續說，華航前3季營收受惠AI和半導體產業鏈需求，以北美長程線的客貨運營收增幅7%最高，中國、歐洲及東南亞航線也較去年同期成長，整體受惠「客貨運雙引擎奏效」，客運高艙等收入增加，前3季貨運個體收入較去年同期成長13.7%。

華航表示，2025年前3季營業成本組成與去年大致相同，其中油料成本比重因油價下跌而減少，航機延租增加致修護準備費用增長；國際研調機構認為，預期2026年油料成本呈現穩定走低趨勢。

對於客運市場展望，華航表示，未來3年東北亞與東南亞仍將為台灣主要客源市場，同時轉運市場持續具發展潛力。

機隊規劃方面，華航指出，2026年開始引進787-9，優化長程航線運能結構，明年底客機總架數會達到75架，比今年增加8架；貨機目前有18架，還有4架777-8F待交機。（編輯：林家嫻）1141112