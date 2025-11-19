華航動物方城市2彩繪機首航 人氣角色上天

▲華航「動物方城市2」主題彩繪機今（19）日正式出廠，首航台北-洛杉磯，超人氣主角胡尼克、哈茱蒂等躍上飛機。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 華航「動物方城市2」主題彩繪機今（19）日正式出廠，首航台北-洛杉磯，超人氣主角胡尼克、哈茱蒂等躍上飛機，包含登機證、餐飲盤墊紙、點心包裝等都可見電影人氣角色，機上還能重溫首集電影。

華航動物方城市2主題彩繪機是全台第一架迪士尼彩繪機，以777-300ER擔綱執飛，從機外到機內滿載驚喜，旅客自報到起，包括登機證、行李名條、座椅頭墊紙、機上餐飲盤墊紙、機上綜合纖果點心、主題紙杯等，每一處細節都可以發現電影人氣角色與設計巧思，也能在機上影視娛樂重溫首集電影。機身彩繪匯集胡尼克 （Nick Wilde）、哈茱蒂 （Judy Hopps）、佘蓋瑞 （Gary De'Snake）、河狸狸寶 （Nibbles Maplestick）及樹懶快俠 （Flash）人氣角色，將電影中的夥伴精神及冒險能量延伸至萬呎高空，陪伴旅客航向夢想天際，一起締造全新旅程。

▲包括登機證、行李名條、座椅頭墊紙、機上餐飲盤墊紙、機上綜合纖果點心、主題紙杯等，每一處細節都可以發現電影人氣角色與設計巧思，也能在機上影視娛樂重溫首集電影。（圖／記者朱永強攝）

華航董事長高星潢、總經理陳漢銘與華特迪士尼公司亞太區影業發行及營運負責人徐隆立共同為彩繪機揭開熱鬧序幕。華航以故事魅力結合創意活力，展現無限想像力，藉由迪士尼最新動畫《動物方城市 2》，希望透過繽紛的機身彩繪及機上用品專屬設計，讓每位旅客感受到滿滿的歡樂氛圍。華航「動物方城市 2 主題彩繪機」主要派飛洛杉磯航線，日後也將拓展至安大略、曼谷、東京及大阪等熱門親子航點。未來雙方也期待推出更多合作，帶給無論是大朋友或小朋友，都能在飛行中找到屬於自己的快樂與感動。

▲華航董事長高星潢、總經理陳漢銘與華特迪士尼公司亞太區影業發行及營運負責人徐隆立共同為彩繪機揭開熱鬧序幕。（圖／記者朱永強攝）

華航除了特別推出一系列「動物方城市 2 主題彩繪機」專屬機上用品，也以電影角色為靈感，設計精美貼紙組與彩繪機造型氣球，作為兒童限定玩具贈送給小小旅客，陪伴親子一同展開奇幻旅程。色彩繽紛又吸睛的造型貼紙，讓孩子在機上盡情發揮創意拼貼；彩繪機氣球則以主題機身為原型，充氣後宛如迷你版飛機，造型生動又可愛，成為孩子們最愛不釋手的玩具。華航品質從心做起，打造親子友善、充滿笑聲與洋溢幸福的飛行時光。

▲▼華航「動物方城市2」主題彩繪機今（19）日正式出廠，首航台北-洛杉磯，超人氣主角胡尼克、哈茱蒂等躍上飛機。（圖／記者朱永強攝）

高星潢分享，今天來到彩繪機前，彷彿年輕20歲，跟大家一起見證台灣航空史上，首次跟迪士尼合作，迪士尼大家從小看到大，每一部片都有故事性，華航希望旅客每一趟旅程結束也完成自己的故事，彩繪機不在乎帶來多少利潤，而是希望讓大家保持夢想。

