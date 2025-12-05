華航台北直飛鳳凰城！當地民眾見名稱困惑了

▲中華航空12月3日開通新航點鳳凰城。（圖／華航提供）

[NOWnews今日新聞] 中華航空3日正式開通台北直飛鳳凰城航線，成為台灣首家直飛鳳凰城的航空公司，第一班直飛鳳凰城的 CI036 班機已落地美國，值得留念的畫面也曝光。不過，當地媒體揭露了部分民眾對於華航直飛兩地的反應，納悶為何是中國航空。

華航3日第一架直飛鳳凰城的CI036班機落地在鳳凰城機場，以新世代客機 A350-900 執飛，首航訂位客滿，該航線目前規劃每周三、五、日飛航，直航飛行時間約12小時，相較原先需轉機，估計最多可省下6個小時，鳳凰城同時也是華航在北美地區的第七個航點。

根據福斯新聞集團旗下亞利桑那鳳凰城電視頻道報導，鳳凰城天港機場CEO馬科夫斯基(Chad Makovsky)坦言，「我們已經為這條航線努力了近十年」，原先若要從鳳凰城前往亞洲的唯一途徑，是在西岸的主要機場，例如洛杉磯和舊金山的機場轉機。

一位市民告訴福斯旗下電視台，「以前總是要轉機，但現在有了這個新選項，真是太好了，因為這樣大概能節省至少三到四個小時」。

當地機場官員表示，中華航空在該航線上使用空中巴士A350-900客機機型可容納306名乘客，其中經濟艙243個座位，豪華經濟艙31個座位，商務艙32個座位。商務艙座椅可完全平躺成床。

然而，報導也提到，儘管名稱是「China Airlines」，實際上是一家台灣航空公司。但當地媒體與部分民眾交談過後發現，一些人似乎對航班的目的地感到困惑，其中一位民眾說，「我對去中國沒有任何興趣啊。」

報導提到，估計開通直飛航線每年可帶來超過1億美元的經濟效益；此外，星宇航空也將於2026年1月15日起營運同一航線。

