華航合作全台首架迪士尼彩繪機 首航台北洛杉磯

（中央社記者江明晏台北19日電）中華航空「動物方城市2主題彩繪機」今天出廠，首航台北洛杉磯，董事長高星潢表示，這是全台第一架迪士尼彩繪機，主要派飛台北洛杉磯航線，日後也將拓展至安大略、曼谷、東京及大阪等航點，未來與迪士尼也會推出更多合作。

中華航空今天在桃園舉行「動物方城市2主題彩繪機」記者會，彩繪機正式出廠，首航台北洛杉磯。

華航董事長高星潢、總經理陳漢銘與華特迪士尼公司亞太區影業負責人徐隆立共同為彩繪機揭開序幕。

高星潢表示，華航「動物方城市2主題彩彩繪機」是台灣航空史上第一架迪士尼彩繪機，以777-300ER擔綱執飛，主要派飛洛杉磯航線，日後也將拓展至安大略、曼谷、東京及大阪等親子航點，未來雙方也期待推出更多合作。

陳漢銘表示，市場越見年輕化，華航這次與迪士尼合作談了6個月左右的時間，檔期大概會在半年，接下來還有其他迪士尼IP合作。

針對整體機隊規劃方面，華航指出，2026年開始引進787-9，優化長程航線運能結構，明年底客機總架數會達到75架，比今年增加8架；貨機目前有18架，還有4架777-8F待交機。（編輯：張良知）1141119