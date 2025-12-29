華航合作一星餐廳 「T+T機上餐」2026元旦上線

華航與米其林一星餐廳「T+T」合作，2026年1月1日起，於台灣出發飛往歐美及大洋洲的長程航班推出聯名機上餐點。(記者蔡昀容攝)

〔記者蔡昀容／台北報導〕華航與連續6年獲米其林一星的當代亞洲料理餐廳「T+T」合作，2026年1月1日起，於台灣出發飛往歐美及大洋洲的長程航班全艙等，推出全新聯名機上餐點。

T+T餐廳以法式技法為基底，結合亞洲多元飲食文化，透過香料、酸度、發酵與層次堆疊呈現獨特風味，「玫瑰鴨松露車輪餅」是其代表性作品。

T+T與華航合作機上餐，前後籌備耗時8個月，從食材挑選、風味調整到機上覆熱技術，都經雙方多輪試作。空中商用品供應營銷處處長曹志芬表示，在機上設備有限情況下，還原車輪餅外酥內軟的口感是高難度任務，經過主廚調整內容物及麵皮配方，並簡化復熱流程，讓空服員得以在機上操作，將美味端給旅客。

華航表示，豪華商務艙以玫瑰鴨松露車輪餅作為發想，呈現台灣街邊小吃日常情懷。多層次的風味套餐，包含口感酥香的主菜「麥片圓鱈與綠胡椒醬汁」、前菜「青木瓜沙拉與干貝」、開胃小點「香草軟絲與蓮霧＆醃牛肉三明治」、溫潤安定「瑤柱風味雞湯」、造型趣味「南洋咖啡達克瓦茲」。

豪華經濟艙則是「紅咖哩炙烤雞腿與雞油飯」，以特製雞油飯為基底，搭配炙烤雞腿，再以紅咖哩的輕辣與香料層次收尾，另也同步端出招牌點心「玫瑰鴨松露車輪餅」。

經濟艙主菜「黃咖哩嫩燒雞飯」，特製雞油飯搭配燉煮雞肉與黃咖哩；「青木瓜鳳梨沙拉」具酸、甜、脆口感，醬包含椰糖、檸檬、魚露3種泰式風味，旅客可依個人喜好調整口味。

華航繼與頤宮、米香、雙月、陳耀訓麵包埠、法朋、陽明春天及小小樹食等品牌合作，這次與T+T再度展開合作，將台灣當代料理推向國際舞台。旅客於班機起飛24小時前透過華航網站預訂餐點，可感受米其林星級品牌為高空設計的美味創意。

