華航團票新公告「加錢1服務」被誇德政 旅遊達人列3優點

中華航空。（圖／華航提供）

近年越來越多人出國旅遊，其中大多選擇搭乘飛機，而中華航空針對團體票的最新公告曝光，內容是團體票開放付費選座位，被旅遊達人蓋瑞哥形容是德政。蓋瑞哥同時在社群分享華航「德政」的消息，底下有不少網友也很贊同這項付費服務，直言「真的不要再情勒式換位了，登機前先選好才是王道。」

旅遊達人蓋瑞哥今（24）日在臉書粉絲專頁「蓋瑞哥 機票獵人」發文，貼出華航最新公告，內容提到「跟團，心儀座位讓你付費自由選，團體出遊同行親友不再分散-付費選位更方便」，團體旅客想要與親友坐一起，只要多付一點錢就能實現。

華航近日貼出新公告，宣布團體票開放付費選座位，讓旅遊達人蓋瑞哥都誇讚是德政，列出3優點。（圖／翻攝自華航官網）

蓋瑞哥表示，這對於空服員或是領隊根本是德政，因為不用再處理登機後才說想跟朋友坐、上演大風吹的團客，登機變快、發特別餐也不會出錯；另外，對於一般旅客來說，蓋瑞哥認為也是好消息，因為以後只要遇到有人要求換座位、想跟朋友坐的，就請對方用新台幣解決問題。

貼文底下不少人很贊同也有共鳴，「真的是不要再情勒式換位了，登機前先選好才是王道」、「鯛民：要錢唷？那不用了」、「但這些愛換座位的，出發前發現要加錢會說算了，到機上又在那邊情勒」、「要付費的時候，那些人就會說可以分開坐了」。

