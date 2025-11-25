華航團票「新服務」曝光！達人列3優點狂讚：根本是德政

生活中心／朱祖儀報導

華航推出團客付費選位服務。（圖／資料照）

不少人搭飛機曾遇過其他乘客想要換座位的要求，近來華航就公告，團票提供「付費選位」。對此，旅遊達人「蓋瑞哥」表示，這根本是德政，不僅登機速度快，空服員發餐也不怕發錯，對一般旅客更是好消息，終於不用再被情緒勒索。

蓋瑞哥在臉書粉專貼出華航近日的新公告，看到官網上寫著，跟團也可以付費自由選擇心儀的座位，跟團出遊的同行親友不怕再被分散，可在機票開立後至班機起飛前72小時在官網付費選位。

蓋瑞哥表示，華航團票可以付費選位的決定，對於領隊及空服員而言，根本是德政，不僅不用再處理為了跟朋友坐，上演「大風吹」的團客，登機速度也可以變快，發放特別餐更不擔心發錯。

蓋瑞哥認為，團票新服務對空服員和領隊是德政。（圖／記者朱祖儀攝影）

蓋瑞哥指出，這對一般旅客來說同樣是好消息，若是登機後又遇到有人要求換位子一起坐的人，可以直接回應，「下次記得要用新台幣，守護你們的愛情！」不用再擔心被情緒勒索。

文章曝光後，網友紛紛笑說，「哇！要錢，這時候沒坐在一起，又好像沒那麼重要了」、「要付費的時候，就說我們可以分開坐」、「真的是不要再情勒式換位了，登機前先選好才是王道」、「講到錢就是傷感情哈哈哈。」

