華航奪五項永續大獎 再登「十大永續典範企業」唯一入榜國籍航空

華航連續12年屢獲企業永續獎殊榮，一舉奪得五項大獎，由財團法人台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（左）親自頒獎予華航資深副總經理陳一戈（右）。（中華航空提供／陳麒全桃園機場傳真）

華航今年再奪「台灣十大永續典範企業獎」（服務業），成為台灣唯一獲此殊榮的航空公司，華航資深副總經理陳一戈（左）及永續長鄭智仁（右）共同出席頒獎典禮。（中華航空提供／陳麒全桃園機場傳真）

中華航空在「2025全球暨台灣企業永續獎」（GCSA／TCSA）再度交出亮眼成績，26日一舉抱回五項大獎。其中最受矚目的「台灣十大永續典範企業獎」（服務業）華航連續第二度獲得，亦是國內唯一獲此最高殊榮的航空公司，展現其在永續治理上的前瞻布局與深厚實力。

本屆評選吸引逾千家企業角逐，由中華民國無任所大使簡又新主持頒獎典禮，華航由資深副總經理陳一戈代表領獎。華航今年囊括五項大獎，包括：

永續綜合績效類－「台灣十大永續典範企業獎」（服務業）

永續報告類－連四年蟬聯最高榮譽「服務業年度最佳報告書」

永續單項績效－「氣候領袖獎」、「社會共融領袖獎」

GCSA 全球企業永續獎－「永續報告書銀獎」

華航表示，將永續視為企業競爭力核心，全面導入環境、社會與治理（ESG）策略，並朝向2050年淨零碳排目標穩健推進。除了推動空地協同減碳、汰換新世代節油機隊、提升燃油效率外，也積極採購永續航空燃料（SAF），朝2025年達成 0.5％ SAF 使用目標邁進。同時落實氣候風險管理（TCFD）與自然相關財務揭露（TNFD），加強氣候與生態風險辨識與應變能力，並參與ICAO碳抵換及減量計畫（CORSIA），與國際減碳機制作業同步。

華航榮獲全球企業永續獎「永續報告書銀獎」、「服務業年度最佳報告書」、「台灣十大永續典範企業獎」、永續單項績效「氣候領袖獎」與「社會共融領袖獎」。（中華航空提供／陳麒全桃園機場傳真）

在社會公益方面，華航以「用飛行與你我創造更多美好」為使命，從航班服務、飛安管理到企業志工皆持續深化。今年華航集團捐出新台幣1,000萬元協助丹娜絲颱風災後重建，也免費運送緬泰地區救援物資，全年共舉辦19場公益行動，從淨灘、偏鄉教學到長者關懷，積極履行企業社會責任。

華航永續表現屢獲全球指標肯定，已連續八年入選道瓊永續指數（DJSI）新興市場成分股，十度入選富時永續指數（FTSE4Good），並三度榮獲 HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」。國際評比機構 S＆P Global 最新2025永續年鑑更評定華航為全球航空業前5％，是台灣唯一八度入榜的運輸企業。

華航強調，將持續投入綠色運輸、智慧營運與社會共融等面向，提供旅客更永續、更安心的飛行體驗，並與全球航空產業共同朝2050淨零碳排的共同願景邁進。

