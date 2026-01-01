華航子公司驚傳員工疑遭霸凌殞命 桃園市府曝調查進度

即時中心／徐子為報導



華航集團傳出去（2025）年11月，旗下1名子公司員工遭受霸凌輕生死亡，桃園市產業總工會指控，該員工疑與母公司員工於工作中發生衝突，遭打壓才釀成悲劇。對此，桃園市政府勞動局表示，該子公司已組成不法侵害調查小組，預計本月底可完成調查。





媒體《自由時報》引述桃市府勞動局說法，指出華航子公司成立的不法侵害調查小組成員包括律師、心理師等外部成員與內部稽核主任共3人，目前已完成10多位相關人員訪談，進入審議程序，預計月底可完成調查；該公司另表示，去年12月間已給付遺屬慰問金30萬元，後續將持續聯繫與關懷。



桃園勞檢處表示，市府本月收到民眾陳情，已派員至華航調查釐清。針對員工加班超過40小時情況，已要求華航相關單位陳述意見，逾時視為放棄，後續將依法裁處。



關於職場霸凌，桃園勞檢處也鬆口透露，初步確認有違職業安全衛生法情況，恐影響其他員工權益，已限期改善。



桃產總工會感嘆，去年10月間，長榮航空才發生孫姓空服員抱病值勤身亡憾事，才推動後續勞動部修訂勞工請假規則與《職安法》；豈料去年11月間，就爆發華航集團子公司員工與母公司員工在工作中發生衝突，導致該名員工遭打壓，而輕生身亡。



桃產總呼籲以下三點：

一、航空業頻頻爆發不法侵害與霸凌事件，政府應比照中華電信，推動航空業員工實施3天有薪身心調適假，並從華航集團作起。

二、針對本案，桃產總呼籲相關單位務必公正、公開地將調查結果告知受害者家屬、工會組織，切勿再蹈其他案件中調查報告結束仍引發爭議的覆轍。

三、華航集團針對本案，應就集團內不同公司勞動者工作場域中發生衝突之狀況，研擬不法侵害與霸凌的防治措施，並邀請各工會組織共同參與。

