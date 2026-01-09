華航年終再創高 將優於去年6.6個月加獎金

華航工會訊息指出，根據協商結果今年年終獎金將略高於去年，平均調薪3%，相關細節仍待19日董事會同意拍板。華航受惠客貨運加持，去年前3季合併營收新台幣1549.8億元，年增2.68%，改寫歷年同期最佳成績 。

華航工會訊息指出，根據協商結果今年年終獎金將略高於去年，平均調薪3%。（圖／華航提供）

華航去年年終獎金創高，平均約為6.6月（基數），另加發定額獎金11萬元、激勵獎金3萬5000元。

根據中華航空企業工會發給成員訊息指出，工會今天與事業單位進行第2次年終獎金協商，勞資雙方達成共識，今年年終獎金發放以去年為基礎，略高於去年、不含年度晉支，平均調薪3%，時薪人員激勵金全額發給，定額獎金折半發給後，另再加發2萬元，調薪依相關規定辦理，機師因薪資結構不同，調薪部分以晉級方式另計。

不過，工會指出，相關細節仍必須等華航1月19日董事會同意後，以公告為準。

華航去年年終獎金創新高，平均約為6.6月（基數），另加發定額獎金11萬元、激勵獎金3萬5000元，平均調薪3%。

華航受惠客貨運加持，去年前3季合併營收新台幣1549.8億元，年增2.68%，改寫歷年同期最佳成績；合併稅後淨利122.5億元，歸屬母公司淨利110億元，年增6.1%，每股盈餘（EPS）1.81元，相較去年同期增加0.1元，也創同期新高。

至於華航子公司台灣虎航年終，虎航表示，年終獎金需待去年財報結算，並經董事會通過後公布，董事會預計1月23日召開，屆時將正式發布相關訊息。