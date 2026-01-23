華航年終拍板「平均9.7個月、最高上看14個月」 今年再調薪3％

中華航空拍板2025年終獎金，發放平均9.7個月底薪，加上每年固定領的第13個月全薪，預計2月農曆春節前入袋。（本刊資料照）

中華航空拍板2025年終獎金，發放平均9.7個月底薪，加上每年固定領的第13個月全薪，預計2月農曆春節前入袋。此外，中華航空董事會還通過2026年平均調薪3％。業界估算，個人考績表現優異者，年終獎金甚至可望上看13至14個月。

中華航空19日召開董事會通過多項議案受矚目的重大議案，包含斥資約30.88億元收購華膳空廚股權，及拍板2025年年終獎金方案。在員工福利方面，華航拍板2025年年終獎金，將發放平均9.7個月底薪，加上每年固定發放的第13個月全薪，並規劃2026年平均調薪3%，相關獎金預計於2月農曆春節前入帳。

業界估算，若以華航員工薪資中位數約5萬至6萬元計算，年終獎金總額穩居國籍航空之冠，個人考績表現優異者，年終獎金甚至可望上看13至14個月。華航2025年收2,090.9億元、年增2.56％；前三季獲利110億元，年增6.1%，每股稅後純益（EPS）1.81元，法人預期全年獲利可望再創新高，2025年營收與獲利雙雙寫下成立66年以來最佳成績。

華膳空廚由中華航空與太古集團共同投資成立，華航原持股約51%。華航董事會決議，基於整體營運規劃，將向香港控股公司Aldeburgh及Deli Holdings，收購華膳空廚69,629,000股股權，每股價格約44.34元，另加計利息，待完成股權交割後將另行公告。以華膳每股淨值約18.68元計算，華航此次收購的股淨比約為2.37倍。

