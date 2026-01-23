華航年終獎金估平均9.7個月、上看14個月 虎航發放10.6個月

華航、台灣虎航年終獎金雙雙出爐！華航今天表示，2025年年終獎金定額達新台幣12萬元，定額基數獎金為2個基數（月），員工視個人薪資、考績不同而定，獎金估平均落在9.7個月，上看14個月，且2026年全面調薪3%。台灣虎航董事會今天拍板通過，將發放平均10.6個月績效獎金，並宣布2026年度調薪政策為平均調幅5.3%，也再度啟動人才招募，廣招商用機師、運務員及多個內勤人員職缺。

華航23日表示，2025年年終獎金定額達新台幣12萬元，定額基數獎金為2個基數（月），員工視個人薪資、考績不同而定，獎金估平均落在9.7個月，上看14個月，且2026年全面調薪3%。（中央社資料照）

華航表示，2025年年終獎金依照團體協約與企業工會協商共識，董事會已決議通過並公告。根據華航內部公告，2025年年終獎金及2026年激勵金發放額度與規則，年終獎金部分，定額獎金達新台幣12萬元，定額基數獎金為2個基數（月）；考績獎金部分，考績優等為5.26個基數、甲上4.96個基數、甲等4.66個基數、甲下4.36個基數；激勵金額度則為4萬元。華航並確定2026年全面調薪3%。

華航員工推估，視個人薪資和考績不同而定，獎金可能落在平均9.7個月，上看13、14個月左右。

台灣虎航今天召開董事會，通過「2025年員工績效獎金」方案，回顧2025年，台灣虎航年度營收再攀歷史高峰，儘管過去一年面臨全球航空業修護能量緊湊、場站營運成本及各項物價上漲等外部挑戰，台灣虎航堅持「獲利共享」，董事會今天拍板通過，將發放平均10.6個月的績效獎金。

薪資調整方面，台灣虎航宣布，2026年度調薪政策為每名員工平均調幅5.3%；至於機師及時薪人員，將依其薪資結構另行辦理。

台灣虎航宣布啟動年度招募。（圖／台灣虎航提供）

台灣虎航繼上周進行今年首批客艙組員招募後，今天再度宣布啟動徵才，廣招商用機師、運務員及多個內勤人員職缺。台灣虎航指出，因應現行A320機隊持續汰舊換新，且自2028年起，將開始完成首架A321neo航機交付，為提早布局，將持續投入資源招募機師，以進行人才培養。

至於運務員方面，台灣虎航表示，招募預計錄取45名，工作內容主要為旅客報到服務、登機門作業、協助旅客諮詢等，除辦理台灣虎航自家航班的地勤作業外，也代理其他航空公司的運務服務。