華航年終獎金業界之冠！傳有望突破10個月 平均調薪3%

華航和工會協商後公告年終獎金將會優於去年，有望成為國內航空業之冠，業界推估，華航年終獎金有望突破10個月，同時平均調薪也可望達到3%，詳細發放細節尚待19日董事會結束後公布。

華航2025年前三季營收1549億元，相較2024年同期增加2.68%，改寫歷年同期最佳成績，而華航內部公告指出，因為2025年營運績效展現穩健且持續成長，公司為了肯定全體人員努力，預告年終會比2024年優渥。

據了解，華航管理團隊9日跟企業工會協商，工會透露，雙方協商氣氛愉快，今年度年終獎金將「比去年6.6個月還高」，平均年終加季獎金可望突破10個月，同時每位員工平均調薪3%，居國籍航空年終王。不過年終獎金跟季獎金發放細則仍待19日董事會統一拍板後，才會例行函告。

