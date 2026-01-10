華航年終6.5個月星宇僅1個月 張國煒望員工體諒公司財務負擔

星宇航空日前公布今年年終獎金為1個月，引發部分員工不滿，董事長張國煒受訪表示，去（2025）年就開始籌備今年14架新機的交付，這是一項極大挑戰，成本壓力相對也很大，年終部分希望員工諒解。對此，財經粉專「銀行家尼莫」直批，「講白了，張國煒就是吃定員工沒選擇。」

今年航空業年終獎金陸續公布，華航發放6.5個月年終，非主管調薪2500元；台灣虎航年終獎金約10個月起跳，另新增7天福利補休假。相比之下，星宇航空年終僅1 個月，整體調薪約3%，與其他航空公司差距明顯，引起部分員工不滿。

廣告 廣告

張國煒日前在桃園機場受訪時表示，今年預計交付14架新機，是國內首次一年內交付如此多飛機，挑戰非常大，無論是飛行員還是空服員的訓練，都從去年就開始準備，因此去年成本壓力龐大，獲利空間受到擠壓。張國煒說道，「我知道大家對年終不滿意，但公司正處於快速擴張的投資階段，希望大家能體諒公司現在的財務負擔。」

銀行家尼莫揭星宇航空員工剩2條路

針對星宇航空的年終獎金引發討論，「銀行家尼莫」在臉書發文指出，講白了，張國煒就是吃定員工沒選擇。他提到，張國煒是留美經濟碩士，曾任長榮航空董事長，不會搞不清楚年終獎金（犒賞員工一年辛勞）和資本支出（支應機隊擴充）這兩件事情不能混在一起的基本邏輯。

銀行家尼莫提到，既然如此，還要硬幹，當然就是有底氣，這個底氣說白了就是在目前台灣航空就業市場結構下，星宇員工想跑也跑不走，為什麼？因為員工若要離開星宇就只剩2個選項，歷史因素長榮不會用星宇員工，華航的國營背景會以內部養成為主，對外來員工需求也很低。員工沒選擇怎麼辦？吞下去，或是離開。

該文曝光後，有網友替星宇打抱不平，認為「今年屬於觀察期，畢竟疫情期間星宇是整個虧損2年，忍著撐下來沒倒⋯好不容易迎來春天高峰期」、「去看資料就知道沒賺很多錢，怎麼發十個月」；但也有人批評張國煒，「就是慣老闆一位」。

更多風傳媒報導

