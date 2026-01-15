華航年貨大街新春開賣78折起 解鎖世界之旅萬元有找

中華航空推出年貨大街優惠，台灣出發航線最低78折起。（中華航空提供）

記者傅希堯／台北報導

喜迎新年到來，中華航空推出「年貨大街」新春限時特惠，邀請旅客以旅行開運、走春迎福，享受異國風味好年，即日起精選台灣出發航線祭出最低78折起優惠，眾多航點上看萬元有找；旅客分享旅行回憶，還可抽中區域線不限航點經濟艙來回機票等。

新春亮點航線一次到位，桃園香港未稅價2886元起、桃園曼谷未稅價4200元起、桃園大阪未稅價9660元起、桃園西雅圖未稅價1萬6212 元起、桃園鳳凰城未稅價1萬8480元起、桃園倫敦未稅價2萬1672元起、桃園布拉格未稅價2萬3650 元起等多條熱門航線超值優惠，新年即刻啟程夢想目的地，解鎖世界之旅就趁現在。

華航並同步推出「分享旅行回憶」徵稿活動，旅客投稿就有機會獲得區域線不限航點經濟艙來回機票，以及限定飛行夾克專屬好禮，讓新年旅程好運加倍。

華航也看好2026年旅運市場持續熱絡，積極優化航網，靈活調整航班，隨著韓流文化、海景美食及購物體驗深受歡迎，釜山魅力持續發燒，成為旅客新興必去清單，自3月29日起桃園釜山增為每週18班，新春優惠未稅價只要6216元起；長程航線也積極布局，4月 日起桃園布拉格增至每週3班，8月5日起桃園紐約則增至每週5班，未來逐步增為每日一班，提供旅客更加便利且彈性的飛行選擇。

中華航空表示，在服務體驗方面，華航機上娛樂全面升級，率先成為台灣首家導入Disney+ 系列精彩內容的航空公司，將超人氣影集、動畫與電影帶上雲端，打造空中追劇全新體驗，旅客於飛行途中可隨選隨看，享受更豐富多元的機上娛樂內容。