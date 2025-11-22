華航引擎捲入「綠色塑膠袋」 急返登機門檢查
華航客機引擎捲入塑膠袋事件於11月21日下午發生，一架執行桃園飛往洛杉磯CI006航班的華航A350-900客機，在機場停機坪進行後推地面作業時，左側引擎捲入綠色塑膠異物。空、地勤人員立即關閉發動機並將飛機推回登機門進行檢查，經檢測後確認航機安全正常，該班機已順利啟程。專家提醒，引擎捲入異物不可輕忽，尤其在長途飛行中若有引擎故障，可能對飛安造成重大影響。
事件發生在11月21日下午4點55分，當時這架華航A350-900客機正在桃園機場準備飛往洛杉磯。從現場畫面可見，飛機引擎持續運轉時，一個綠色塑膠異物被帶入左側引擎，隨著引擎不斷轉圈。華航表示，空、地勤人員機警地在第一時間發現異常，立即關閉發動機，將飛機推回登機門檢查，經過檢測後確認航機安全正常，該航班已順利起飛。
前機長于晧瑋對此事件表示，不管是鳥或是一張紙甚至是一件衣服飛進引擎，機師都會停止繼續開車。他特別強調，在長途飛行時若壞一個引擎，對整個飛安會有很大影響。
機師工會現役機師史慶生解釋，塑膠袋屬於薄膜，容易被切碎，不太會對飛機造成直接傷害。但他指出，如果確定有物體吸入引擎，基本上需要撰寫FOD（Foreign Object Damage，異物損傷）的強制報告。他補充說，從駕駛艙內其實看不到是什麼東西吸進去，除非乘客拍到或駕駛艙儀表顯示異常。
對於此次事件，桃園機場回應表示，他們嚴格執行跑道異物防制作業，已建立預防、檢查、清除、追蹤管理機制，所有作業都會嚴格記錄。一旦發現異物，會立即清除並追查來源，對違規情況確實處分，要求檢討改善，以確保飛航安全。
