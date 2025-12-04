華航打造北美客貨樞紐 高星潢：3關鍵看旺明年

（中央社記者江明晏鳳凰城4日電）華航直飛鳳凰城，打造北美客貨運新樞紐，董事長高星潢表示，看好東南亞經台灣往返北美的轉機市場，以及AI伺服器、工具機帶旺的貨運商機，明年也將受惠連假效應、油價走低、新787機隊等利多挹注營運。

華航深耕北美市場逾半世紀，近期開通台北鳳凰城直飛航線，擔綱鳳凰城首個往返亞洲的直飛航點，華航的版圖也進一步延伸至美國西南地區，加上既有洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖、紐約及加拿大溫哥華，華航在北美7大航線每週共計40班。

華航董事長高星潢今天受訪時表示，相當看好東南亞經台灣往返北美的轉機市場，華航積極優化航班時刻，加上東北亞等綿密航網，提供近500個區域航班服務，瞄準轉機旅客大餅；目前華航北美航線轉機旅客約占50%到60%。

高星潢表示，今年受到美國對等關稅和日本地震傳言、俄烏戰爭未停等議題干擾，但華航仍繳出不錯的佳績，客運維持成長，貨運則受惠關稅提前，拉貨潮急單挹注淡季，耶誕節前拉貨旺季表現也不錯，北美市場已占貨運逾50%的營收占比，看好AI伺服器、工具機等大型機具持續帶旺貨運商機。

華航累計2025年前10月合併營收新台幣1730.36 億元，年成長2.93%；前3季合併營業淨利157.6億元，每股盈餘1.81元，營收和獲利都寫下歷史新高。客運營收中，東北亞占29%最高，北美22%、東南亞18%、歐洲13%。

展望明年，他表示，受惠連假增加的效應，客運訂位一路暢旺到過年後，也預估貨運維持高檔，營收和裝載率都不會差，至於油價明年走勢看跌，將創造獲利空間。

針對機隊規劃，高星潢表示，看好客貨運需求持續暢旺，明年起迎接全新787機隊，共24架將擔任中長程及區域航線主力，並持續引進3架A350-900及13架A321neo客機強化運能。華航積極擘劃機隊規模，2029年起新的15架A350-1000及15架777-9客機機隊也將開始交付。

貨運方面，高星潢表示，華航以747-400F及777F機隊撐起全球貨運網絡，鳳凰城航線開航後，貨運觸角延伸至美國西南地區，未來華航將持續引進2架777F貨機及8架777-8F貨機，瞄準全球貨運商機。

他指出，華航適合飛短程的窄體機較多，和廣體機的比重大約是2比1，期望在新機加速報到後，8年內要將窄體機和廣體機的比重「翻轉」，變成1比2，今年陸續報到的新機首先用於汰舊換新，未來也會進一步加密北美、歐洲的航線，短期內，紐約、洛杉磯及西雅圖的班次都打算再增班，歐洲布拉格及倫敦也考慮再擴充班次。

華航預告，指標性的紐約航線規劃逐步增加至7班，未來在運能條件到位後，將評估達拉斯、休士頓、波士頓、華盛頓、芝加哥、多倫多等其他潛力航點開航。（編輯：楊凱翔）1141204