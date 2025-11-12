華航攜手荷蘭航空 航向芬蘭赫爾辛基
〔記者王憶紅／台北報導〕華航今日舉行法說，華航董事長高星潢指出，客運在北美、日本、歐洲等地將陸續增班、開闢新航點，其中，除敲定新開美國鳳凰城航點外，也確定與和荷蘭航空共掛航班， 飛航芬蘭赫爾辛基，等市場養成、需求出來後，會評估直飛赫爾辛基航點。
高星潢指出，華航在北美布局是西岸往東岸、再往內陸走，除了12月3日新開美國鳳凰城航點外，也有評估達拉斯，加拿大多倫多與蒙特婁等新航點，但須等787、A350-1000等新機到位。
在歐洲方面，高星潢說，針對芬蘭赫爾辛基，由於台芬航權簽訂，華航已計畫跟荷蘭航空共用班號到赫爾辛基，也已經報到民航局，在市場養成、需求出來後，在來評估是否開赫爾辛基航點。
華航總經理陳漢銘說明，華航12月3日直飛鳳凰城，每週3班，明年將依市場需求增班紐約，歐洲航線倫敦近期將增班至每週5班，明年4月布拉格將增班至每週3班，亞洲方面，清邁航班已增班至每天直飛，東京成田則會從每週3班增至每天1班，同時會評估北美、東北亞新航點。
