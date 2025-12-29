華航攜手「T+T」讓米其林美食飛上天！ 明年元旦起長程航班全艙等都吃得到

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

中華航空今（29）日宣布，攜手連續六年榮獲《台灣米其林指南》一星的「T+T」當代亞洲料理餐廳，自明年1月1日起，於台灣出發飛往歐美及大洋洲的長程航班全艙等，推出全新聯名機上餐點。華航以T+T一貫的多元亞洲風味為設計主軸，打造具東南亞風味且融合台灣在地特色的高空饗宴，讓旅客在長途飛行中也能展開美食風味的探索樂趣。

中華航空今（29）日宣布，攜手連續六年榮獲《台灣米其林指南》一星的「T+T」當代亞洲料理餐廳，自明年1月1日起，於台灣出發飛往歐美及大洋洲的長程航班全艙等，推出全新聯名機上餐點。（圖／記者盧逸峰攝）

華航空品營銷處處長曹志芬指出，「T+T」結合當代亞洲料理與法式技巧，細緻豐富，如今能在天空中還原重現、讓旅客享受美味，可說是相當不容易；旅客將能品嘗到相當具有台灣特色的菜餚，例如來自南投的青木瓜絲、屏東的蓮霧、彰化的鴨肉等，把台灣食材創意融入到菜色中，讓旅客能品嘗到相當創新的台菜。

廣告 廣告

曹志芬強調，明年起長程航線三個艙等的旅客都成品嘗到米其林一星等級的菜餚，且她感受到，旅客對於旅程的期待越來越高，不光是服務硬體精進，長程航班用餐時間較長，也能好好享受美食以及食材特色，為旅客增添不一樣的旅行體驗。

曹志芬說明，旅客將能品嘗到相當具有台灣特色的菜餚，例如來自南投的青木瓜絲、屏東的蓮霧、彰化的鴨肉等。（圖／記者盧逸峰攝）

華航說明，T+T餐廳以「Tapas × Tasting」為創作靈感，運用法式技法為基底，結合亞洲多元飲食文化，透過香料、酸度、發酵與層次堆疊的美學，編織獨具個性的風味語彙。T+T大膽創新的料理風格，完美契合華航希望為旅客設想的餐飲理念，本次合作從食材挑選、風味調整到機上覆熱技術皆經雙方多輪試作，成功將「Fine Dining」 的細膩，轉化成三萬英尺專屬的星級美饌。

此次聯名餐點，豪華商務艙以T+T極具代表性的「玫瑰鴨松露車輪餅」作為核心發想，這道經典料理呈現了台灣街邊小吃的日常情懷，是旅客溫暖的驚喜。多層次的風味套餐，包含口感酥香的主菜「麥片鱈魚與綠胡椒醬汁」、前菜「青木瓜沙拉與干貝」、開胃小點「香草軟絲與蓮霧 & 醃牛肉三明治」、溫潤安定的「瑤柱風味雞湯」，以及造型充滿趣味「南洋咖啡達克瓦茲」，讓旅客在萬呎高空也能享受近乎完整的 Fine Dining 餐桌體驗。

豪華經濟艙則有「紅咖哩炙烤雞腿與雞油飯」，以特製雞油飯為基底，搭配炙烤後香氣飽滿的雞腿，再以紅咖哩的輕辣與香料層次收尾；另外也同步端出招牌點心「玫瑰鴨松露車輪餅」，將台灣熟悉的小點化心為高空驚喜；經濟艙能品嘗主菜「黃咖哩嫩燒雞飯」，以特製的雞油飯，搭配燉煮的雞肉與黃咖哩，帶給旅客跨文化旅行感的風味；而「青木瓜鳳梨沙拉」以酸、甜、脆的口感開啟味蕾，醬包有椰糖、檸檬、魚露三種泰式風味，讓旅客依個人喜好自由調整酸甜鹹的口味，展現華航餐飲的創新服務。



更多FTNN新聞網報導

為觀光注入活水！台鐵宣布集集線明年兩階段復駛 還將限量發售「梅好蕉運」台鐵便當

大專新生註冊率公布！10校達100% 6校不滿6成「唯一公立墊底」

為孩子撐起未來 賴順仁攜手翔愛公益慈善協會捐200萬助學金

