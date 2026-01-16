華航春節推年貨大街 機票 78 折起，世界之旅萬元有找，真是出國規劃好「機」會！



華航春節推年貨大街 機票 78 折



【旅遊經 廖晨光報導】



中華航空是台灣三大航空之一，為喜迎新年到來，即日起將熱鬧推出「年貨大街」新春限時優惠，邀請旅客以旅行開運、走春迎福，享受異國風味好年，活動期間精選台灣出發航線，祭出最低 78 折起優惠，眾多航點上看萬元有找，另有「機」會，可抽中區域線不限航點經濟艙來回機票等精美專屬好禮。

新春亮點航線一次到位，包括：桃園－香港 TWD 2,886 元起、桃園－曼谷 TWD 4,200 元起、桃園－大阪 TWD 9,660 元起、桃園－西雅圖 TWD 16,212 元起、桃園－鳳凰城 TWD 18,480 元起、桃園－倫敦 TWD 21,672 元起、桃園－布拉格 TWD 23,650 元起等，多條熱門航線超值優惠，讓旅人在新年，可以即刻啟程夢想目的地，解鎖世界之旅，提醒以上價格為未稅價。除此之外，華航也同步推出「分享旅行回憶」徵稿活動，旅客投稿就有機會獲得區域線不限航點經濟艙來回機票，以及限定飛行夾克專屬好禮，為民眾在新年之際，也能增加好采頭的「機」會！

華航表示，看好 2026 年旅運市場持續熱絡，積極優化航網，靈活調整航班，隨著韓流文化、海景美食及購物體驗深受歡迎，釜山魅力持續發燒，成為旅客新興必去清單，自 3 月 29 日起桃園 - 釜山增為每週 18 班，新春優惠未稅價 TWD 6,216 元起；長程航線也積極布局，4 月 2 日起桃園 - 布拉格增至每週 3 班，8 月 5 日起桃園 - 紐約則增至每週 5 班，未來逐步增為每日一班，提供旅客更加便利且彈性的飛行選擇。



在服務體驗方面，華航機上娛樂全面升級，率先成為台灣首家導入 Disney+ 系列精彩內容的航空公司，將超人氣影集、動畫與電影帶上雲端，打造空中追劇全新體驗，旅客於飛行途中可隨選隨看，享受更豐富多元的機上娛樂內容，讓「交通」時光，能充滿娛樂效果！相關活動辦法可至華航網站(https://ci-newyears-2026.passion-ad.com/)查詢！

以上圖片：中華航空提供





