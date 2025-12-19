華航林依晨曬孕婦寫真…倒數24天準備當媽！
娛樂中心／翁莉婷報導
被外界譽為「華航林依晨」的網紅Ivy（趙筱葳），憑藉清純形象在IG累積33.8萬粉絲人數。過去她曾和「醫界王陽明」賴弘國有過一段婚姻，並透露自己是「被提離婚」的一方，如今和交往4年的男友「煮男」不僅婚後生活幸福甜蜜，還即將迎接男寶寶的誕生。昨（18）日Ivy驚喜公開多張「36週孕肚照」，文案寫下「已經倒數24天了，打下這幾個字的當下手還在抖」。隨著貼文曝光，引來許多網友的祝福。
Ivy（圖左／左）去年和交往4年的男友「煮男」（圖左／右）公布結婚喜訊。（圖／翻攝自IG@weicutey）
網紅Ivy（趙筱葳）過去曾任空服員，有著「華航林依晨」的稱號，經常在社群分享日常生活的她，去年無預警對外宣布再婚消息，並在今年7月驚喜曬出「超音波畫面」公布懷孕喜訊，如今懷孕已達36週即將迎來寶寶的誕生。昨（18）日Ivy也在IG發布一連串孕婦寫真，照片中可以看到她挺著9個月大的肚子，穿著一身寬鬆純白襯衫，露出自信又燦爛的笑容。此外，她還在貼文中提到「從懷孕第一天到現在，每天都經歷不同的身體變化跟心情轉變，網路上、身邊朋友分享很多自己懷孕經驗，有趣的是我發現不管關係多近多遠，甚至根本不認識的陌生人，都會因為這件事搭上話、給意見、找共鳴」。
Ivy已懷孕36週，即將迎接男寶的到來。（圖／翻攝自IG@weicutey）
Ivy看見自己一天天隆起的肚子更有感而發寫下，「覺得我真是特別，特別地美、特別地了不起。原來這個身體不是一個平凡的身體，它設計聰明、計算精密地讓兩個生命連結。它計算恰恰好的不舒適讓生命得以生長，得以存活，多一分痛苦、少一分快樂，這個計劃都會破局」。貼文曝光後，許多網友紛紛送上祝福表示，「愛妳的靈魂笑容，好可愛」、「妳真的是超漂亮媽咪，幸福都寫在臉上由內而外散發出來」、「懷孕的過程真的很神奇又很甜蜜」、「祝福平安順產」。
