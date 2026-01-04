華航林依晨生了！一家三口幸福合影 大讚老公「神隊友」

（記者洪承恩／綜合報導）有「華航林依晨」封號的前空服員趙筱葳（Ivy Chao）迎來人生新身分。她於本月3日順利生下男寶寶，親自在社群報喜，宣布「順產，母子均安」，正式升格人母。消息曝光後，不少粉絲與網紅好友湧入留言祝賀，為她獻上滿滿祝福。

Ivy日前才在限時動態透露出現落紅與不規律宮縮等產兆，但她心情相當淡定，笑說自己已做好功課，甚至還先敷了面膜，準備漂漂亮亮迎接寶寶。不到一天時間，她便順利卸貨，並曬出一家三口的溫馨合照，畫面充滿初為人母的幸福氛圍。

圖／華航林依晨分享喜訊，一家三口幸福合影曝光。（翻攝IG）

產後隔天，Ivy再透過限動分享真實狀態，透露自己「從清晨生到中午」，一句話說出了生產過程的辛苦，直呼真的很累。目前正在休養中的她，也已開始學習親餵寶寶，坦言升格媽媽的第一天就忙得不可開交，「時間過得超快」。

除了分享自身狀況，Ivy也不忘大讚老公是「最棒的神隊友」。她透露，老公雖然同樣疲憊，但只要她或寶寶一有動靜，就會立刻起身幫忙，加上對方事前上過育兒課，照顧新生兒相當上手，讓她能安心休息。Ivy也甜蜜表示，除了餵奶之外，其他事情都放心交給爸爸處理。

事實上，Ivy過去曾有一段婚姻，2016年結婚後短暫收場。直到2024年，她與交往多年的男友再婚，男方更為了她的一句「不談遠距離戀愛」，毅然離開在東京發展多年的工作，選擇回到她身邊。如今迎來愛的結晶，也讓不少粉絲感動直呼替她感到欣慰。

