華航林依晨生產倒數 曬9個月中空性感孕婦照

前空姐趙筱葳（Ivy Chao）有「華航林依晨」稱號，揮別前夫「醫界王陽明」賴弘國後，去年她與交往4年的男友再婚，今年7月宣布有喜，寶寶已經順利通過前三個月檢查，健康穩定成長中。昨(18日)她曬出懷胎9月的性感孕婦寫真照，說：「我還沒成為母親，就已經好佩服自己的身體，更欣賞女人的堅毅」。

趙筱葳昨曬出自己穿著中空裝在室內和戶外拍的多張充滿母性優雅與性感兼具的美照，趙筱葳趕快說：「一轉眼來到36週又四天了（至今仍然不習慣用週數來記錄產程），反正已經倒數24天了啊啊啊啊啊啊」，並表示當了媽媽後很奇妙，彷彿只要談到懷孕的過程，不管關係多近多遠，甚至根本不認識的陌生人，都會因為這件事搭上話、給意見、找共鳴。」

趙筱葳也說，先前歷經備孕、走進了生殖醫學作檢查、吃藥、打針過程低落的時候，曾問自己：「成為了母親，我還特別嗎？多數人都能擁有的平凡人生，是我想要的嗎？」現在想來有點自命清高，「原來這個身體不是一個平凡的身體，它設計聰明、計算精密地讓兩個生命連結。它計算恰恰好的不舒適讓生命得以生長，得以存活，多一分痛苦、少一分快樂，這個計劃都會破局。」

最後趙筱葳說：「在孕期尾端我拍了一組照片記錄偉大的母體，這不是性別驕傲，而是對生命的尊敬」，但也想跟某個在平行宇宙、沒有孩子的自己說：「你很好，沒有人可以定義你的人生價值，你很幸福，不是因為你值不值得，而是，你，就是美好。」粉絲回應：「太！美！了！」、「愛妳的靈魂笑容，好可愛，喜歡」、「妳真適合當孕婦」、「好美孕媽咪～一切順利」、「祝福平安順產」。

