「華航林依晨」再婚迎新生命！曬9月超巨孕肚 手抖喊：倒數24天了

有著「華航林依晨」封號的趙筱葳（Ivy）即將卸貨成為新手媽咪。翻攝FB@imivychao

曾與「醫界王陽明」賴弘國有過一段婚姻的前空姐趙筱葳（Ivy），再婚後順利懷孕，即將臨盆的她，昨（18日）在社群曬出9個月的超巨孕肚，不敢相信地說：「已經倒數24天了！」一邊尖叫地說：「打下這幾個字的當下手還在抖。」與網友分享即將誕下新生命的忐忑與喜悅。

梅開二度升格新手媽咪

Ivy去年2月與交往多年的男友再婚。翻攝IG@weicutey

有著「華航林依晨」封號的Ivy，揮別前夫「醫界王陽明」賴弘國後，去年與交往4年的男友再婚，兩人也將升格新手爸媽。

9月孕肚寫真照美翻

Ivy挺著9個月的孕肚拍攝孕婦寫真，充滿母性光輝又不失性感。翻攝FB@imivychao

Ivy趁著孕期尾聲拍了一組孕婦寫真，她感性寫下，「原來生命的美好跟不凡，從孕育就已經開始了。我還沒成為母親，就已經好佩服自己的身體，更欣賞女人的堅毅。儘管當母親不是少數人的經驗，但每一個經驗與故事都是獨一無二。」

也對一天天隆起的肚子，感受到自己的獨一無二，她說：「看著一天天隆起的肚子，覺得我真是特別，特別地美、特別地了不起。原來這個身體不是一個平凡的身體，它設計聰明、計算精密地讓兩個生命連結。它計算恰恰好的不舒適讓生命得以生長，得以存活，多一分痛苦、少一分快樂，這個計劃都會破局。」

Ivy也表示這組孕婦寫真不是性別驕傲，而是對生命的尊敬，文末感性不失俏皮地說：「感謝我的人生得以如此美好與不凡。感謝身邊每一個人都珍惜這個生命。讓我自命不凡也理所當然。」Ivy的真情流露也吸引網友前來留言，大讚「好美的孕媽咪」、「祝福Ivy順產」、「當媽真的很幸福」、「好美的準媽媽」祝福Ivy能平安誕下新生命。

Ivy感性記錄著懷胎至今的心情點滴。翻攝FB@imivychao



