「華航林依晨」生了！喜曬一家三口幸福合照：母子均安

「華航林依晨」Ivy昨（3）日平安誕下兒子。（圖／翻攝自Ivy臉書）





前空姐趙筱葳（Ivy）因外貌神似演員林依晨，被封為「華航林依晨」。她於去（2025）年7月驚喜公開懷孕喜訊，昨（3）日深夜再於社群平台報喜，宣布已平安誕下寶寶，並曬出一家三口的幸福合照，湧入大批粉絲留言祝福。

Ivy於3日深夜在社群平台曬出一家三口的幸福合照，配文寫下：「2026/1/3順產，母子均安。親愛的寶貝，生日快樂，請多多指教。」照片中，寶寶安穩地躺在她懷中熟睡，老公也在一旁溫柔注視著兒子，一家三口洋溢著平靜而幸福的氛圍。

Ivy平安誕下摩羯寶寶。（圖／翻攝自Ivy臉書）

Ivy平安誕下摩羯寶寶的貼文曝光後，不少好友紛紛送上祝福，「寶寶跟cortis的主訓同一天生日耶！一定是個有個性又討喜的孩子」、「摩羯男最乖又最愛媽媽了，好好享受摩羯兒子窒息的愛」、「太好了太好了」、「辛苦了！恭喜」。

事實上，Ivy過去與「醫界王陽明」曾有過一段婚姻，兩人在2016年宣布離婚，2024年她無預警宣布再婚交往4年男友「煮男」，隔年7月夫妻倆驚喜宣布懷孕喜訊，坦言在求子這條路並不順遂，經歷了長達18次失敗後才迎來新生命，如今寶寶平安誕生，令不少粉絲相當感動。



