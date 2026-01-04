「華航林依晨」生了！趙筱葳曬一家三口幸福照 甜喊：寶貝生日快樂

有「華航林依晨」之稱的趙筱葳（Ivy）順利生下兒子，曬出一家三口合照獲得一眾網友祝福。（圖／翻攝自Instagram／weicutey）

有「華航林依晨」之稱的趙筱葳（Ivy）曾是空服員，憑著甜美知性形象成為人氣網紅，過去與「醫界王陽明」賴弘國有一段短暫婚姻，直到2024年才低調與交往4年的男友再婚，去（2025）年更驚喜宣布懷孕喜訊，獲得一眾祝福。昨（3）日趙筱葳再度發文報喜，順產生下兒子，並曬出一家三口幸福合照。

趙筱葳昨晚透過社群平台Instagram發文表示，3日順產生下腹中寶寶，母子均安，並甜蜜向才來到這個世界的兒子說，「親愛的寶貝，生日快樂，請多多指教」。同時附上一家三口的合照，畫面中趙筱葳躺在床上，懷裡是剛出生的兒子，先生僅僅靠在她的身旁，溫柔地看著兩人愛的結晶，洋溢滿滿幸福感。貼文底下，也有許多網友送上祝福。

廣告 廣告

過去趙筱葳在華航擔任空服員，因神似女星林依晨，獲得「華航林依晨」的封號，在2016年與「醫界王陽明」賴弘國結婚，但婚姻僅維持半年。兩人離婚後，有別於賴弘國精彩的感情世界，趙筱葳在2024年才低調宣布與交往4年的男友再婚，隨即展開備孕旅程，終於在去年等到寶寶的到來，公開懷孕的喜訊，如今順產後升格人母。

而趙筱葳也曾感性分享，先生因為她的一句話「我不談遠距離戀愛」，竟索性離開工作7年的東京，交往時她也問過對方結婚的意義，結果先生當時回應，「結婚是沒有意義的，但兩個相愛的人一起做沒意義的事就變得有意義。」或許因為這句話，才讓趙筱葳再次相信婚姻，共組家庭。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

A-Lin哼「那魯one那魯two」爆紅！ 7-11門市貼自帶BGM標語

工作4年多！她意外得知「菜鳥同事薪水」傻眼 網嘆是常態：資歷已經不值錢

停在路邊車格內也遭開單！車主「1疏忽」1200元沒了 網驚：第一次知道