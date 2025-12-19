「華航林依晨」生產倒數！曬9個月「超巨孕肚」真實狀態曝

前空姐趙筱葳有「華航林依晨」稱號。（圖／翻攝自IG @weicutey）





有「華航林依晨」稱號的前空姐趙筱葳（Ivy Chao），過去與「醫界王陽明」賴弘國曾有過一段婚姻，去年（2024）她再婚交往4年的男友，並於同年7月宣布懷孕喜訊，如今即將迎來寶寶誕生，她也於昨（18）日公開孕婦寫真美照。

趙筱葳在社群曬出一系列美照，只見她身穿白色平口抹胸上衣，同色系襯衫垂墜於肩上，即便挺著9個月大的孕肚，四肢仍相當纖細，而她也愜意的在鏡頭前露出燦爛微笑，配文寫下「一轉眼來到36週又四天了（至今仍然不習慣用週數來記錄產程），反正已經倒數24天了啊啊啊啊啊啊～」可見對於寶寶的到來充滿期待。

廣告 廣告

趙筱葳在即將臨盆前拍攝孕婦寫真紀念。（圖／翻攝自IG @weicutey）

趙筱葳在即將臨盆前拍攝孕婦寫真紀念。（圖／翻攝自IG @weicutey）

趙筱葳提到，「從懷孕第一天到現在，每天都經歷不同的身體變化跟心情轉變」，坦言，曾經在備孕時心情低落，「我曾經在備孕狀態低落的時候問過自己：成為了母親，我還特別嗎？多數人都能擁有的平凡人生，是我想要的嗎？當時沒有答案。現在想起來，真是自命清高。（笑）」。

如今即將迎來寶寶誕生，趙筱葳也在孕期尾端拍攝一組照片藉此紀念，「感謝我的人生得以如此美好與不凡。感謝身邊每一個人都珍惜這個生命」，她認為每一位母親的故事都是獨一無二的，「也想告訴那個平行時空裡沒有孩子的自己，你很好，沒有人可以定義你的人生價值」。



【更多東森娛樂報導】

●挺過18次失敗！「華航林依晨」曬超音波照宣布懷孕

●詹惟中新加坡直播出事！「突遭警方當場帶走」觀看數瞬間破萬

●夏于喬才爆喜訊！捲官司遭求償百萬 經紀人回應了

