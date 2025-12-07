華航機艙快閃人氣市集 趣味互動

華航機艙現身洛杉磯人氣市集Smorgasburg L.A.，打造互動式快閃Pop-Up體驗。中華航空積極推動品牌創新策略，除持續深化與西南航空合作布局、開啟全新鳳凰城飛台北直航外，更將華航機艙體驗帶入洛杉磯潮流地標，讓北美在地旅客無需登機，也能近距離感受華航機上服務的細膩與魅力。

華航先後在11月30日和今（7）日上午10時至下午4時舉行品牌體驗活動，在Smorgasburg L.A.市集（地址是777 S Alameda St, LosAngeles）擺設中華航空機艙艙門。當旅客彷彿登上一趟飛往亞洲的旅程。

華人任小姐和朋友之前有過體驗，她表示，現場互動感十足，可在登機口選擇心目中亞洲夢想目的地，她選擇家鄉台北，體驗拍照後，能領到一張印有自己名字的客製化登機證。進入特製模擬機艙，每站點均有華航品牌大使引導旅客完成體驗流程。現場還設有行李箱拍照區，可與巨型行李箱合照。臨走還獲得掛牌和台曆等精美小禮，小朋友還可獲得華航與美國經典品牌Care Bears™ 愛心小熊合作推出的兒童眼鏡。這次快閃活動參與者，還有機會獲得飛往亞洲的來回機票。

華航以旅客需求為核心，從機上Wi-Fi、影音娛樂到餐飲選擇，不斷精進每一項服務細節。華航777、A350、A321neo三大機型全航線全艙等開放機上Wi-Fi體驗，提供無限網頁瀏覽或文字訊息傳輸，實現數位飛行零時差。

機上餐飲長期受老饕青睞，除持續攜手米其林星級餐廳及知名品牌打造聯名私房菜單，每季與頤宮、米香、陳耀訓 · 麵包埠、及美國許氏花旗參等名店合作，針對各航線設計特色美食與佳餚。飲品部分，歇腳亭的黑糖珍珠鮮奶茶及百香果珍珠氣泡飲與SUNMAI金色三麥與BLAH BLAH Bar調飲深獲好評。

華航與西南航空的合作預計2026年1月啟動，旅客將能從西南航空在美國境內多個城市出發–使用單一機票、行李直掛至最終目的地，經由台北轉機，抵達亞洲各地城市。

