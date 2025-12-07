華航機艙快閃人氣市集 趣味互動
華航機艙現身洛杉磯人氣市集Smorgasburg L.A.，打造互動式快閃Pop-Up體驗。中華航空積極推動品牌創新策略，除持續深化與西南航空合作布局、開啟全新鳳凰城飛台北直航外，更將華航機艙體驗帶入洛杉磯潮流地標，讓北美在地旅客無需登機，也能近距離感受華航機上服務的細膩與魅力。
華航先後在11月30日和今（7）日上午10時至下午4時舉行品牌體驗活動，在Smorgasburg L.A.市集（地址是777 S Alameda St, LosAngeles）擺設中華航空機艙艙門。當旅客彷彿登上一趟飛往亞洲的旅程。
華人任小姐和朋友之前有過體驗，她表示，現場互動感十足，可在登機口選擇心目中亞洲夢想目的地，她選擇家鄉台北，體驗拍照後，能領到一張印有自己名字的客製化登機證。進入特製模擬機艙，每站點均有華航品牌大使引導旅客完成體驗流程。現場還設有行李箱拍照區，可與巨型行李箱合照。臨走還獲得掛牌和台曆等精美小禮，小朋友還可獲得華航與美國經典品牌Care Bears™ 愛心小熊合作推出的兒童眼鏡。這次快閃活動參與者，還有機會獲得飛往亞洲的來回機票。
華航以旅客需求為核心，從機上Wi-Fi、影音娛樂到餐飲選擇，不斷精進每一項服務細節。華航777、A350、A321neo三大機型全航線全艙等開放機上Wi-Fi體驗，提供無限網頁瀏覽或文字訊息傳輸，實現數位飛行零時差。
機上餐飲長期受老饕青睞，除持續攜手米其林星級餐廳及知名品牌打造聯名私房菜單，每季與頤宮、米香、陳耀訓 · 麵包埠、及美國許氏花旗參等名店合作，針對各航線設計特色美食與佳餚。飲品部分，歇腳亭的黑糖珍珠鮮奶茶及百香果珍珠氣泡飲與SUNMAI金色三麥與BLAH BLAH Bar調飲深獲好評。
華航與西南航空的合作預計2026年1月啟動，旅客將能從西南航空在美國境內多個城市出發–使用單一機票、行李直掛至最終目的地，經由台北轉機，抵達亞洲各地城市。
更多世界日報報導
疑與小甘迺迪有染「浮華世界」雜誌解聘女記者
憂H-1B身分 旅美3年華人身陷三困境決定回中國
林青霞香港豪宅遭不速之客入侵 狠下心喊「殺無赦」
其他人也在看
台北一處景點成日本高中生最愛 畢旅團蜂擁朝聖！撐傘排隊也要逛
台北一直是國際旅人造訪台灣的首選城市，無論是台北101的摩天身影，還是西門町的潮流魅力，都匯聚了來自世界各地的觀光客。不過，最近有網友在大稻埕區見證一股意想不到的熱潮，不少日本遊客造訪霞海城隍廟，其中不乏青春洋溢的高中生。即使細雨綿綿，學生們依舊撐傘排隊，只體驗月老的靈驗。這番景象讓原PO大感意外，原來霞海城隍廟已經晉升為日本高中畢旅的超人氣景點，這篇分享迅速引爆1.8萬人點閱、熱議。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 29
飛機選「商務艙」不只空間大！網讚優點一大堆：搭過就回不去了
搭乘飛機時，有經濟艙、豪經艙、商務艙、頭等艙可以選擇，有網友很好奇為什麼要多花錢搭比較貴的商務艙，不就是位置空間比較大嗎？如果把錢省下來，在旅行的過程中花掉，例如改住五星級酒店不是更好嗎？原PO在PTT八卦板發文，釣出一堆搭乘過商務艙的網友現身說法，說搭商務艙不只是空間大，還有許多其他的優點。鏡報 ・ 20 小時前 ・ 11
南投又多了一處好玩的地方！ 就在國道6號國姓交流道下的橋聳雲天
南投又多了一處好玩的地方！國道6號國姓交流道下的橋聳雲天，增設親子遊樂設施，還有山訓場，開幕第一天，民眾聞訊而來，跑來體驗，玩得不亦樂乎。南投縣政府6日在國姓鄉國道6號國姓交流道下方，舉行「橋聳雲天特色設施建構及福龜休閒農業區整體營造工程」啟用典禮，縣長許淑華親自主持，並和地方民代、鄉親一起見證這座投資2,588萬元的好地方，可以做生態體驗，也能山訓挑戰，適合全家遊玩。許縣長致詞表示，林明溱前縣長推動橋聳雲天綠雕園區，她到任縣府繼續建設，如今園區不僅保留原有綠雕藝術特色，更新增分齡遊戲場，有「13歲以上山訓挑戰區」及「5至12歲兒童遊戲區」，讓不同年齡層都能在安全前提下盡情體驗冒險與樂趣。這座園區以「與森林共棲」為核心理念，廣泛採用自然材質與地景式設計，讓遊憩設施與既有地形、植栽完美融合，營造出全國少見的高聳交流道下「隱藏版森林樂園」。許縣長表示，國姓交流道有『全國最高交流道』的美名，如今再加上這座兼具藝術、休閒、生態與運動的山訓園區，更是有加分效果。園區遊樂設施啟用，包括立委馬文君、國姓鄉長邱美玲、縣議會副議長潘一全、縣議員吳國昌、林芳伃、戴世詮等人不但到場參加，體驗山訓設施後，更是台灣好新聞 ・ 21 小時前 ・ 5
全台最強觀光工廠曝 「宜蘭」被推爆：免費吃又可拿伴手禮
台灣各地擁有許多特色觀光工廠，吸引遊客除了欣賞風景，也能體驗製作過程與互動活動，一名網友好奇詢問台灣有哪些值得一訪的觀光工廠，貼引發網友熱烈回應，其中宜蘭的虎牌米粉觀光工廠最常被提及，網友讚賞園區票價親民，不僅可以折抵館內消費，入場還能獲得兩包免費米粉，園區內更提供現煮米粉試吃，空間好拍、體驗豐富，是遊客公認非常值得一逛的景點。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
凱撒趣淘漫旅台南雙12限時超狂優惠 1212元即可入住，能冒險還能賞梅景！
凱撒趣淘漫旅台南雙12限時超狂優惠1212元即可入住，能冒險還能賞梅景！。圖／凱撒趣淘漫旅-台南提供旅遊經 ・ 1 天前 ・ 發起對話
涵蓋北中！國小畢旅「3天2夜6200元」 掀網路熱議
高雄市 / 綜合報導 高雄一所國小日前畢業旅行行程曝光，涵蓋中北部，有九族文化村、日月潭、木柵動物園、六福村、淡水老街等等，還住大飯店，三天兩夜6200元，在網路上引發熱議，有家長表示，看了都想報名，但也有人認為時間太過緊湊，車程時間過長，但校方說，大多數學生看到行程後，反映很熱烈也很期待。到遊樂園，體驗刺激雲霄飛車，這是不少學校畢業旅行的行程之一，高雄一所國小，日前畢旅行程曝光，有家長表示，看了都想報名，行程涵蓋中北部，三天兩夜一共6200元一天，先到九族文化村、日月潭，晚上住煙波飯店，第二天，在北上到木柵動物園，隨後逛淡水老街，同樣住煙波，第三天則是到六福村，再去百年餅舖一福堂隨後南下返家。學生家長說：「很好，連我自己也想去，住宿啊，光住宿就很划算。」民眾說：「完全就是非常便宜啊，國旅的話基本上都是萬起跳了吧，會有一點(累)他們在車上就只能睡覺吧。」行程和價格曝光，瞬間引發熱議，有人覺得划算，但也有人認為，三天要從南部橫跨到中北部，太累了，而且光是兩個樂園分別都只停留四個小時，時間上似乎有點緊迫，但校方表示，學生看到行程，反應都很熱烈。學務主任顏佑庭說：「他們(家長)會知道其實這個價錢是OK的，(往年落在哪)大概在5800左右，因為學生一定是非常開心的，一定很開心又期待，所以有人說我好期待，這些行程我沒去過。」學校強調，因為物價上漲，今年價格有調漲，每個班也會給出兩個中低收減免名額，這回畢旅行程曝光，雖然網友看法兩極，但對大多數學生來說，能和同學出遊，回憶比行程更值得珍藏。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
全台郵輪逾110萬人次創歷史新高 明年已預報600艘來台
【記者莊偉祺／台北報導】今年海外旅客來台千萬人次難達標，但全台郵輪進出港旅客將超過110萬人次，突破疫情前水準創新高！明年郵輪來台目前預報也有600艘次，包含高雄港歷來最大噸位國際郵輪等。壹蘋新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
搭台灣好行清境線到合歡山暗空公園 賞雙子座流星雨 X 零光害星空
一年一度的雙子座流星雨預計將在十二月十四日登場，為冬季夜空增添一抹浪漫色彩。根據天文預報，在無光害的理想條件下，每小時約可觀賞到近百顆流星。隨著觀星熱潮升溫，位於高海拔、擁有國際認證的合歡山暗空公園，成為追星族鎖定的首選地點。為服務上山觀星的遊客，交通部觀光署輔導由南投縣政府推動的台灣好行「清境線」，提供了便捷的接駁服務，讓民眾能輕鬆抵達觀星聖地。合歡山暗空公園不僅是全台首座，更是全亞洲第三座通過國際暗天協會（IDA）認證的觀星公園，在國際認證的零光害環境中，旅客能夠盡情欣賞璀璨星河與流星雨。其中，位於鳶峰的「鳶峰星空劇場」利用球形投影屏幕，打造出沉浸式觀影空間，結合天文展示與互動導覽，讓遊客在等待觀星的同時，也能深入了解合歡山的自然生態與原民文化故事，新的經營團隊業已進 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
"泡湯+市集+演唱會"花蓮太平洋溫泉季登場! 免費接駁車輕鬆遊
生活中心／陳孟暄 李奇 花蓮報導這個月21號就是冬至了，天氣越來越涼！只要冬天一到，許多民眾都會去泡溫泉，在花蓮地區，就有知名的兩大溫泉區，〝瑞穗溫泉〞和〝安通溫泉〞，花蓮縣政府特別舉辦太平洋溫泉季，讓遊客來泡湯，還可以逛市集、聽演唱會，滿足聽覺、味覺等各種享受。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
年末新春出遊推薦｜清境農場、綠世界、飛牛牧場、埔心牧場...全台農場優惠門票一次看！「台版小奈良」被萌鹿圍繞、餵牛喝ㄋㄟㄋㄟ、超美「繡球花冰淇淋」非吃不可
年末新春出遊，想遠離城市放鬆身心嗎？全台各地的農牧場早已成為最新的假日療癒景點。你可以在草原上看綿羊脫衣秀、感受被萌鹿、水豚圍繞的幸福，或親自動手餵牛羊、下田體驗拔蔥樂趣，或漫步在歐風花園裡，品嚐花香四溢的冰淇淋。無論是親子出遊、情侶約會還是閨蜜相揪，從北到南都能玩出不同驚喜。「揪愛Mei」發現，網路熱搜的清境農場、綠世界、飛牛牧場、埔心牧場...等10大全台人氣農場/牧場，現在透過線上預訂門票，不僅即買即用超方便，又常有優惠，馬上訂起來，用超值價聰明玩遍全台最夯農牧場！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前 ・ 5
誤發內參資料遭砲轟 高雄市觀光局解釋了
[NOWnews今日新聞]高雄市觀光局日前將一份「局長內部參考資料」誤傳給議員，內容披露，高市府號稱觀光人次全國第一，但114年上半年住宿率衰退7％，高階觀光旅館衰退近20％，挨轟「市府美化數字欺騙市...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 4
過年放心去日本玩！中國多家航空宣布 免費退改赴日機票延至明年3月
由於日本首相高市早苗上個月的「台灣有事」說引發中國不滿，中國政府呼籲公民避免赴日旅遊、留學，中國多家航空公司也配合開放免費退改今年的赴日機票。據消息指出，有多家中國航空公司最近表示，免費退改票的服務開放延長到明年（2026）3月28日之前起降的航班，時間已跨越農曆新年假期。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 3
國姓橋聳雲天增設親子遊樂設施、山訓場 啟用
南投又多了一處好玩的地方！國道六號國姓交流道下的橋聳雲天，增設親子遊樂設施，還有山訓場，開幕第一天，民眾聞訊而來，跑來體驗，玩得不亦樂乎。南投縣政府六日在國姓鄉國道六號國姓交流道下方，舉行「橋聳雲天特色設施建構及福龜休閒農業區整體營造工程」啟用典禮，縣長許淑華親自主持，並和地方民代、鄉親一起見證這座投資二千五百八十八萬元的好地方，可以做生態體驗，也能山訓挑戰，適合全家遊玩。許縣長致詞表示，林明溱前縣長推動橋聳雲天綠雕園區，她到任縣府繼續建設，如今園區不僅保留原有綠雕藝術特色，更新增分齡遊戲場，有「十三歲以上山訓挑戰區」及「五至十二歲兒童遊戲區」，讓不同年齡層都能在安全前提下盡情體驗冒險與樂趣。這座園區以「與森林共棲」為核心理念，廣泛採用自然材質與地景式設計，讓遊憩設施與既 ...台灣新生報 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
郵輪旅客人次創新高 交通部祭3箭保障旅客權益
今年我國郵輪進出港旅客預計突破113萬人次，不僅超越疫情前105萬人次水準，更創歷史新高。郵輪旅遊夯，交通部祭出3項旅客權益保障措施，除已指定航港局擔任郵輪主政機關，並要求以母港營運的外籍郵輪公司須在台設立分公司或委託我國籍船務代理業負責處理消費爭議案，同時正完備郵輪定型化契約相關規範。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
郵輪旅客今年破113萬人次創新高
[NOWnews今日新聞]我國郵輪進出港旅客預計今年可超過110萬人次，可超越疫情前的水準，創下歷史新高。而交通部為了強化郵輪旅客權益，除了指定航港局擔任郵輪主政機關，並要求以母港營運的外籍郵輪公司，...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 發起對話
郵輪旅客人次創新高 交通部三箭齊發強化旅客權益保障
交通部表示，二○二四年郵輪進出港旅客預計可突破一百一十萬人次，正式超越疫情前的一百零五萬人次水準，創下歷史新高。為使旅客量快速成長的同時落實權益保障，交通部啟動「三箭齊發」措施，從主政機關指定、業者在地化管理到契約制度完善，全方位提升保障強度。交通部指出，郵輪旅遊具備食、宿、遊、購、行等多面向特性，消費關係牽涉旅客、旅行社與郵輪公司三方，情況較一般運輸服務更為複雜。過去也曾出現郵輪故障導致旅客受影響的爭議事件，因此交通部長陳世凱特別指示，由政務次長陳彥伯與常務次長林國顯召集航港局、觀光署及各相關單位召開整合協調會議，針對三項精進作為全面推動。首先，交通部正式指定航港局為郵輪業務主政機關，負責跨單位整體協調與督導。未來如發生重大消費爭議，航港局將會同觀光署成立「郵輪消費爭議 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
郵輪旅客逾113萬人次創新高 交部3箭齊發保權益
（中央社記者黃巧雯台北5日電）今年郵輪旅客可望達113.5萬人次創新高！為保障旅客權益，交通部指定航港局主政，要求以母港營運外籍郵輪在台設分公司或委託台籍船務代理業處理消費爭議，並完備定型化契約。中央社 ・ 1 天前 ・ 3
雙子座流星雨 12/14合歡山暗空公園登場
一年一度的雙子座流星雨預計將在十二月十四日登場，為冬季夜空增添一抹浪漫色彩。根據天文預報，在無光害的理想條件下，每小時約可觀賞到近百顆流星。隨著觀星熱潮升溫，位於高海拔、擁有國際認證的合歡山暗空公園，成為追星族鎖定的首選地點。為服務上山觀星的遊客，交通部觀光署輔導由南投縣政府推動的台灣好行「清境線」，提供了便捷的接駁服務，讓民眾能輕鬆抵達觀星聖地。合歡山暗空公園不僅是全台首座，更是全亞洲第三座通過國際暗天協會（IDA）認證的觀星公園，在國際認證零光害環境中，旅客能夠盡情欣賞璀璨星河與流星雨。其中，位於鳶峰的「鳶峰星空劇場」利用球形投影屏幕，打造出沉浸式觀影空間，結合天文展示與互動導覽，讓遊客在等待觀星的同時，也能深入了解合歡山的自然生態與原民文化故事，新的經營團隊業已進駐 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
印度最大航空公司惹禍 全境航班大亂
另一個飛航消息，最近如果要去印度，特別是搭乘到國內線航班的話，要特別注意。因為當地最大航空公司、靛藍航空，這幾天已經取消上千班次，導致航班相當錯亂，先認識一下這間公司，它是廉價航空，近十年快速成長...大愛電視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
雙子座流星雨 X 零光害星空！ 搭台灣好行「清境線」抵合歡山暗空公園解鎖4D星空饗宴！
【記者 謝雅情／南投 報導】一年一度的雙子座流星雨預計將在12月14日登場，為冬季夜空增添一抹浪漫色彩。根據天台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發起對話