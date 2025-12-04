華航機隊大轉骨 廣體機將翻倍

駐美代表俞大㵢（右三）與華航董事長高星潢（左三）3日出席鳳凰城天港機場舉行的首航典禮，慶賀華航成為首家直飛亞洲的航空公司。（黃琮淵攝）

華航啟動最大規模機隊轉骨工程，董事長高星潢3日透露，隨787客機明年交機，擔綱中長程及區域航線主力，華航現行窄體機較多的結構將有改變，後續A350-900、A350-1000及777-9客機開始交付後，8年後廣體機數量將是窄體機的2倍，更有能量擴展歐美長程航線。

華航美國時間3日開通鳳凰城直飛台北航線，在美航網延伸至美國西南地區，加上既有洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖、紐約及加拿大溫哥華，北美7大航點每周共計40班，配合東南亞與東北亞近500個區域航班，鋪陳綿密的跨洲航網，目前北美線轉機旅客達45％。

高星潢表示，補足鳳凰城航點後，在美航網布局建構完成，接下來會以加密為方向，如指標性的紐約航線規畫增至每周7班，待新機到位，再評估波士頓、華盛頓、芝加哥等潛力航點。

他指出，華航現階段飛短程航線的窄體客機，約為廣體機的2倍，但隨著明年陸續迎來24架全新787客機，接下來還有3架A350-900、15架A350-1000及15架777-9客機要來，8年後廣體機翻轉為窄體機的2倍，更具能量擴展長程航點。

高星潢表示，導入新機之後，會優先汰換較舊的A330，提高乘客舒適度，在汰換過程中，增班速度以紐約、洛杉磯及西雅圖排在優先序列，歐洲則考慮布拉格及倫敦。貨機方面，未來會持續引進2架777F及8架777-8F，盯緊全球貨運商機。

高星潢也指出，今年雖受對等關稅及俄烏戰爭未停干擾，但受惠關稅上路的提前拉貨潮，貨運淡季不淡，耶誕節前的動能也很強勁，尤其看好AI伺服器周邊出貨，北美已占整體貨運逾50％占比。