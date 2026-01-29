華航泰國返台班機驚傳「座位下撿到美工刀」 乘客全下機重新檢查
華航昨日（1/28）晚間由泰國返台的CI0836班機出現意外事件，有乘客在座椅下撿到一把美工刀，導致機上乘客全都得攜帶手提行李下飛機，重新進行安檢，班機也因此延誤。
據了解，當時機上乘客在飛機座椅下方發現美工刀，當時泰國機場地勤一度上機檢查機艙，原本以為檢查後就能順利起飛，不過最後機場仍依航空保安程序，廣播要所有旅客攜帶手提行李下機，執行保安搜查，同時對客艙進行加強安檢。
華航對此表示，該航班客艙組員在登機完畢後，獲報旅客座位下方發現一把美工刀，經通報機長後，依航空保安程序，安排所有旅客攜帶手提行李下機，並執行保安搜查，目前已完成客艙加強安檢，確查無異狀，安全無虞，旅客重新登機啟程，感謝旅客的理解。
更多太報報導
把握好天氣！週六起冷空氣再南下 「這兩天」最冷逼近冷氣團等級
「天殘腳踹飛木盤」佳德鳳梨酥小編武俠文改編奧客砸店 網全跪了
旅美鄭宗哲找到新家 季後第3隊國民新衣曝光
其他人也在看
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 18 小時前 ・ 187則留言
苗栗一日遊｜來苗栗別再去南庄老街啦！通霄私藏路線大公開～秘境景點＋銅板小吃 一條路線全收
原來苗栗通霄藏著這麼完整的一日節奏！你能想像嗎？不用跑遠、也不用排滿行程，在同一個小鎮裡就能把「在地早餐、日式老場景、海岸線視野、輕量登高、夕陽收尾」一次收齊。這趟小編最意外的是，很多點根本走路或短程 […]民生頭條 ・ 1 天前 ・ 1則留言
託運行李箱上「這東西」別留！ 交通部提醒：恐導致無法準時抵達
不少旅客習慣將飛行時的行李託運貼紙留在行李箱上作紀念，但交通部近日在臉書粉絲專頁發文提醒，行李箱上的舊託運貼紙最好立即撕掉，以免影響行李運送。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1則留言
旅日注意！JR東日本旅客專用鐵路周遊券 這天起全面改版
旅日注意！JR東日本旅客專用鐵路周遊券 這天起全面改版EBC東森新聞 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
日本旅遊台客衝破673萬 台灣客源居海外之冠
根據統計，台灣人造訪日本的人數近年持續攀升，113年約604萬人、114年約673萬人，因此台灣客源被日本旅宿業視為重點之一，日本知名旅宿業者「星野集團」更指出，集團的3成外國客源中，台灣占比就高達2成，且台灣旅客需求多元，從都市觀光到深度旅遊皆涵蓋其中，而星野集團旗下品牌遍佈日本各地，正好能滿足台灣旅客重視體驗的需求。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 2則留言
新北市櫻花季來了！淡水天元宮、汐止康誥坑溪、石碇、坪林賞櫻景點交通資訊一次看！
新北市境內種植的櫻花種類豐富，自1月中下旬開始櫻花就會一波接著一波綻放，像是汐止康誥坑溪山櫻花以及新店櫻花街旁的屈尺公園(櫻花公園)等處已在接力綻放中，緊接著之後還有三芝、石碇及土城等處的櫻花蓄勢待發，不妨規劃一趟賞花小旅行，一起走訪新北市熱門的賞櫻景點！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前 ・ 3則留言
台中泰安櫻花含苞待放 2026櫻花季2/27開幕
農曆春節將至，下個月各地櫻花季將陸續登場，目前除了高山地區山櫻花綻放，平地櫻花仍含苞待放，台中市平地櫻花以后里泰安派出所櫻花最具盛名，泰安櫻花目前仍未綻放，今年泰安櫻花季預計於2月27日開幕，較去年略晚，預估2月下旬湧入賞櫻人潮。台灣高山地區預估2月賞櫻人潮漸增，后里是中部平地賞櫻勝地，中部賞櫻盛會自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
一不注意就多花上千元！華航即日起「3類行李」都漲價…各航區新價格一次看
隨著農曆新年即將到來，不少民眾都已安排連假出國旅遊的行程，除了出國與回程前務必詳細檢查行李箱裡的物品，以免違反當地機場規定，也需注意托運行李是否超重。中華航空公告，自2026年1月26日起開票調漲超額行李費，採計件制並依航區距離調整，第1至第5區每件上調約30至40美元不等；預購額外託運行李與超大尺寸行李費同步調升，且大型行李計價標準更嚴，旅客出國前務必留意行李重量與尺寸，以免增加支出。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
國旅補助2千元沒了？總預算卡關 觀光署長：恐延到9月才上路
交通部觀光署原訂今年4月推出平日國旅優惠，包括自由行住宿2晚可獲補助2000元等，由於中央總預算仍卡在立法院，觀光署長陳玉秀今（1/27）表示，如果預算沒通過，將對觀光產業帶來打擊，若真的要延到下個淡季、9月才能實施，「那就太遺憾了」。太報 ・ 1 天前 ・ 3則留言
台鐵集集線彩繪列車 今日限定優惠一次看
[NOWnews今日新聞]臺鐵集集支線歷經四年多的邊坡與隧道整治工程，全面強化基礎設施，確保行車安全，已於115年1月5日起正式恢復通車至集集站。為慶祝集集線復駛，集集鎮公所特別邀請地方當代藝術家洪易...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 發表留言
馬年走春好彩頭 大坑步道特色滿點 登頂保證「龍馬」精神
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】迎接115年馬年到來，想好要去哪裡走春討個好彩頭了嗎？特別推薦運動 […]觀傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
連假退國內機票 手續費最高30%
為讓春節期間航班機位能更有效運用，行政院核定通過「國內線航空乘客運送定型化契約修正草案」，交通部昨修正規定，以往退票最多...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
下飛機總在等行李？原來是「託運貼紙」沒撕掉害的…3後果曝
不少旅客愛保留行李箱上的託運貼紙，當作旅行回憶的紀念。不過，交通部提醒，這些貼紙若不撕掉，可能會造成行李延誤，小小疏忽就可能讓你的行李飛錯航班。聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
〈中華旅遊〉內灣老街 司馬庫斯巨木群
記者林怡孜∕台南報導 被譽為「人間淨土」的司馬庫斯，位於新竹縣尖石鄉海…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
星宇航空增加台中機場班機 第二營運基地布局成形
星宇航空策略長劉允富說，今年星宇航空將交機14架，新增的運力必須透過開闢新航點來消化，否則將面臨飛機閒置的風險，除既有航點增班外，已計劃台中機場三月底的夏季班表啟用第四架飛機，並增開航線。劉允富昨日在星宇航空品牌企劃「STARLUX AIRSORAYAMA 藝術計劃」會後表示，桃園機場在班機較多、時自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
東京旅遊全攻略：「八重洲地下街Yaechika」購物美食一站到位
位於東京車站地下的「八重洲地下街Yaechika」，集購物、美食與咖啡廳於一體，是能一站體驗東京魅力的逛街聖地。本篇將從必逛店鋪、貼心服務到交通動線等面向，帶各位一次掌握完整逛街重點。JAPANKURU ・ 1 天前 ・ 發表留言
花東縱谷交通疏導助您馬到成功！走春旅遊不塞車！
記者蔣謙正/花東報導 今（115）年春節有9天連續假期，交通部觀光署花東縱谷國家風景…中華日報 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
立榮航空機械異常緊急折返澎湖機場！協調70旅客下機換乘
[Newtalk新聞] 立榮航空昨(26)日上午發生班機異常事件。自澎湖馬公飛往高雄的B7-8692班機，在滑行跑道時，出現儀表燈指示異常，緊急折返停機坪進行檢查。該班機共70名旅客，則由航空公司協調，搭乘其他航班轉運。 立榮航空昨日一架原訂上午9時15分自澎湖馬公飛往高雄的B7-8692班機，在滑行跑道時，機長發現儀表燈指示異常。立榮航空表示，出現異常訊號後，機長基於安全考量決定返回停機坪檢查，並疏導旅客下機。隨後依旅客行程需求，先協調部分旅客改搭上午10時的華信航空航班，其餘旅客則由立榮航空另行調派同機型班機載運。立榮航空指出，該班原機共70名旅客，均於當日下午3時30分前順利抵達高雄。 此外，因應此次機械異常調度，另有3班立榮航空航班受到影響，包括澎湖飛往台南、嘉義及高雄航線，航空公司已透過簡訊通知旅客延誤情形。查看原文更多Newtalk新聞報導八仙塵爆10週年！長庚救回40人存活率95% 追思已故醫莊秀樹：他把皮膚一塊塊種回來了Gmail與網銀恐遭駭！1.49億筆帳密裸奔 專家點名「這幾款」App快改密碼新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
出國行李「1習慣」快改 交通部示警：最慘恐送錯飛機
【記者／張凱鈞 台北報導】台灣出國旅遊風氣盛行，當班機抵達後，民眾都希望能早一點離開機場，展開旅程或盡速返家， […]獨家報導 ・ 1 天前 ・ 發表留言
走訪京都嵐山嵯峨野！不只竹林之道人氣必打卡 風雅紅葉夢幻櫻花都是必訪絕景
日本,京都,嵐山,嵯峨野,櫻花,紅葉,賞楓,天龍寺,竹林,渡月橋,一日遊,攻略,墨刻圖書,旅遊書,BT21 京都觀光景點中，嵐山嵯峨野別具山水之美。相傳嵐山是日本平安時代王公貴族最愛遊覽的觀光地，嵯峨野則林立著許多寺院和從前貴族的離宮，春天來臨時，天龍寺境內與渡月橋和大堰川兩岸的櫻花群相開放，櫻雪瀰漫間更 有種空靈的美感；此地不僅是櫻花名所也是觀賞紅葉最佳地點，吸引許多文學名著以此為背景，春秋兩季的觀光人潮更是將嵐山擠得水洩不通。嵐山 於腹地範圍廣大，漫步須耗費一定的時間和體力，想要盡覽名所古寺，建議 利用公車、人力車或以腳踏車代步，騎乘單車周遊嵐山嵯峨野最為方便，也能夠掌控時間，一起造訪這些必訪景點吧！景點+ ・ 1 天前 ・ 發表留言