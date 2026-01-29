華航泰國返台班機驚傳「座位下撿到美工刀」 乘客全下機重新檢查

中華航空昨日自泰國返台班機，驚傳有旅客在機上發現美工刀。資料照，李政龍攝



華航昨日（1/28）晚間由泰國返台的CI0836班機出現意外事件，有乘客在座椅下撿到一把美工刀，導致機上乘客全都得攜帶手提行李下飛機，重新進行安檢，班機也因此延誤。

據了解，當時機上乘客在飛機座椅下方發現美工刀，當時泰國機場地勤一度上機檢查機艙，原本以為檢查後就能順利起飛，不過最後機場仍依航空保安程序，廣播要所有旅客攜帶手提行李下機，執行保安搜查，同時對客艙進行加強安檢。

華航對此表示，該航班客艙組員在登機完畢後，獲報旅客座位下方發現一把美工刀，經通報機長後，依航空保安程序，安排所有旅客攜帶手提行李下機，並執行保安搜查，目前已完成客艙加強安檢，確查無異狀，安全無虞，旅客重新登機啟程，感謝旅客的理解。

