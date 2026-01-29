華航泰國返台班機「座位下有刀」！全機乘客下機安檢

最新消息，昨天（28日）從泰國飛抵台灣的華航CI0836班機發生突發狀況，據《TVBS新聞網》的報導，在起飛前有旅客的座椅下被發現有一把美工刀，當下空服員立刻對機艙安檢，不過為了保險起見，稍後全機乘客也都被要求拿著所有的手提行李，強制下機安檢，華航對此表示，當下事發後立刻通報機長，要求旅客下機保安搜查也是依航空保安程序進行，完成安檢確定無異狀，全機乘客後來已重新登機啟程返台。

