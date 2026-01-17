華航班機傳「胎皮打穿襟翼」折返桃機！航空公司回應 民航局調查中

華航CI63航班疑似發生輪胎爆胎事故。（示意圖／報系資料照）

網紅「型男機長瘋狂詹姆士」近日在社群平台發布影片指出，華航CI63航班疑似發生輪胎爆胎事故，輪胎外層胎皮彈飛後擊中機翼，甚至打穿襟翼，引發外界對飛航安全的關注。對此，華航出面說明事件經過，強調全程依照標準作業程序處理，航機與旅客安全無虞。

華航表示，CI063航班14日準備從桃園飛往維也納，起飛後不久，機長接獲客艙組員通報，有靠窗旅客發現右側機翼外觀疑似出現異狀。雖然航機在起飛及爬升過程中皆正常，機上監控系統也未顯示任何異常警示，但機長仍秉持安全優先原則，立即與地面專業人員及主管討論，最終決定不繼續飛往目的地，並依程序完成放油後，安全返航桃園機場。

航機落地後檢查發現，事故原因為輪胎外層胎皮於起飛滾行階段剝落，導致右側機翼減速板與襟翼受損，並無外傳襟翼遭打穿的情況。華航第一時間通報主管機關，並依原廠維修手冊安排檢修作業，同時另行調派航機執行原定航班任務。等待期間，航空公司也提供旅客餐飲服務，並對造成不便致歉。

民航局則指出，經初步調查確認為8號輪胎胎皮剝落所致，相關單位將持續釐清肇因。華航重申，每一趟飛行皆以安全為最高原則，並感謝旅客的即時通報與各單位協助。

