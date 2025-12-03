華航直飛鳳凰城瞄準台積電效應 載客率目標85%

（中央社記者江明晏台北3日電）華航今天首度開通台北–鳳凰城航線，瞄準台積電設廠商機帶動的人流與物流，華航董事長高星潢今天表示，「台灣旅客在哪，華航服務就到哪」，未來3個月載客率目標約85%，貨運則有伺服器、建廠設備、產品等需求。

華航今天開通台北–鳳凰城航線，董事長高星潢搭乘亞洲首航直飛鳳凰城的CI036班機，交通部長陳世凱、美國在台協會台北辦事處處長谷立言也出席登機門活動。

華航指出，鳳凰城為華航於北美地區第7個航點，也是美國西南地區的第一個航點，直航飛行時間約12小時，相較於轉機行程可省下6小時。

根據台積電今年3月宣布，擬增加1000億美元投資於美國先進半導體製造，加上已經在進行亞利桑那州鳳凰城的先進半導體製造的投資專案650億美元，總投資金額預計達到1650億美元，將帶動台積電與供應鏈等龐大商務人口客運與貨運需求。

華航台北-鳳凰城航線以新世代客機A350-900執飛，12月3日首航班機訂位近客滿，華航董事長高星潢今天表示，「台灣旅客在哪，華航服務就到哪」，鳳凰城為美國西南地區重要門戶，是許多轉機行程的必經之地，相信鳳凰城開航後，華航可引領商務、觀光旅客更深入美國的各個地區。

華航支持的旅美棒球好手林昱珉，目前效力美國職棒大聯盟（MLB）亞利桑那響尾蛇體系球隊，今天也出席首航儀式。

華航指出，鳳凰城航線每週三、五、日飛航，來回直飛不中停；鳳凰城天港機場是亞利桑那州最大的國際機場，旅客可以透過與西南航空、阿拉斯加航空、西捷航空、太陽城航空聯程機票，中轉前往丹佛、達拉斯、休士頓、拉斯維加斯、堪薩斯城、芝加哥等美國城市。

針對鳳凰城未來客貨流的展望，高星潢表示，過去亞利桑那州是以農業立州，但是近幾年來當地州政府鼓勵高科技產業，鳳凰城就是靠著高科技建立起來的新城市，未來3個月這條航線載客率目標約85%，貨運則有伺服器、建廠設備、產品等等需求。

陳世凱表示，未來台灣許多科技業都會在鳳凰城發展，旅美棒球好手林昱珉回家的路也更近，目前鳳凰城航線是一週3班，希望未來更多，尤其台美這幾年關係密切，外國人來台灣轉機的占比，美國人已占4成，希望未來能促進更多觀光和經濟交流。（編輯：黃國倫）1141203