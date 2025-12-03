華航直飛鳳凰城 旅美棒球好手林昱珉站台 (圖)

其他人也在看
中職》戰力外「搶手貨」又一人？傳馬鋼吸引複數球隊、兄弟亦盼簽回
各隊60人保留名單公告後，部分戰力外選手已找到新東家，新球季在新舞臺力拚生涯。繼劉時豪、賴智垣轉戰台鋼雄鷹，而林書逸有望和富邦悍將簽約後，中信兄弟名單外的內野手馬鋼，據傳也有不只一支球隊探詢。馬鋼於2020年選秀會第3輪就被中信兄弟選進，以320萬新台幣、60萬激勵獎金的合約條件入隊。加盟近6年，馬自由時報 ・ 1 小時前 ・ 2
中職／桃猿高層做出新異動！新增財務會計處 CEO透露推動經營層改革
樂天桃猿2日公布全新的高層名單，其中包含川田喜則暫時歸隊，同時也新增了財務會計處和人事總務處，對此桃猿球團也回應了新增處長的用意，表示目前正在推動經營層改革。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 9
險勝大谷成為國聯全壘打王的左手重砲超夯！大都會、紅襪等多隊都想搶
體育中心／綜合報導以56轟險勝大谷登上國聯全壘打王寶座、季後成為自由球員的左手重砲史瓦伯（Kyle Schwarber），是各隊爭相補強的目標，根據大聯盟官網，不僅母隊費城人想續約，包括大都會、紅襪、金鶯、紅人都想爭取這位左打重砲。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 5
經典賽》古林睿煬代表中華隊出賽預留伏筆 「到時就知道了」
備戰2026年第六屆世界棒球經典賽，中華隊已進入徵詢選手意願籌組階段。目前效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士隊的「台灣金孫」古林睿煬，今天（3日）在「NIKE台灣青棒菁英訓練營」中談起是否會披上中華隊戰袍出賽，他則與帶保留地說：「到時就知道了。」Yahoo奇摩運動 ・ 3 小時前 ・ 5
中職/樂天群「猿」無首 曾豪駒有望回鍋掌兵符
剛拿下中華職棒總冠軍的樂天桃猿成為休賽季唯一尚未確定總教練的球隊，隨著日職東北樂天金鷲社長森井誠之暫代台灣球團執行長，外界原預期將延續日籍風格，但據傳曾豪駒也可能重掌兵符。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
MLB／藍鳥再補投手！搶下韓職今年雙料冠軍 明年6位先發輪值爆滿
藍鳥上週重磅簽下前教士王牌投手希斯（Dylan Cease），3日再傳出和本季在韓職奪下崔東原獎和MVP的龐塞（Cody Ponce）簽下3年3000萬美元，相當於9.4億台幣的合約，目前藍鳥先發輪值已滿盈，預計至少有6位投手可以輪替。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 3
冬盟》台灣2隊合計先發投滿5局只有日本社會人一半 林振賢語重心長：少年投手要投前面
台灣山林2日澄清湖球場3分差擊敗山林，台鋼雄鷹左投王柏傑先發4又1/3局，中信兄弟盧孟揚先發2又2/3局，這次冬季聯盟賽事進入尾聲，海洋、山林兩隊先發投滿5局只有5次，這只是日本社會人一半，海洋總教練林振賢賽後受訪說，「可以的話，少年投手要投前面，才能訓練出先發投手，身價要好，當然要先發。」TSNA ・ 1 天前 ・ 14
MLB／韋蘭德賺進131億元無人能敵 亞洲大哥大是達比修有
3屆塞揚獎投手韋蘭德（Justin Verlander）進入自由球員市場，準備迎接生涯第21季，大聯盟官網甚至認為，他有可能再投出幾個高品質球季；其實這位42歲老將也是身價最高的現役球員，漫長生...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前 ・ 9
有望再度重返韓職？傳樂天巨人「亞洲名額」補強列台將王維中進討論名單內
體育中心／綜合報導味全龍隊在日前提出60人契約保留球員名單，其中具美、韓職棒資歷的「龍王」王維中未在名單內，目前人在美國進行訓練的他，也傳出被列入樂天巨人「亞洲名額」討論人選之一。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 7
中職／王維中又被韓職注意到？ 傳樂天巨人「亞洲外援」討論名單之一
味全龍投手王維中先前傳出自請戰力外，60人保護名單出來確實沒有在內，目前已經赴美自主訓練，然而韓職2026年球季開始啟動「亞洲外援」制度，傳出曾經效力韓職的王維中是人選之一。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
MLB／等8年還沒站上大聯盟 前富邦悍將右投加盟太空人！還讓他當先發
前富邦悍將右投瑞恩3日傳出暌違3年再度重返美職，和太空人簽下260萬美元、相當於8494萬台幣合約，附帶2027年球隊選擇權，太空人預計會讓他加入先發輪值。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發起對話
中職》林岱安FA搶人大戰近尾聲？ 富邦已再提最新合約
本季中職自由市場中，先發投手黃子鵬早已情定台鋼雄鷹，討論度也頗高的捕手林岱安，主要競爭者幾乎只剩老東家統一獅和極力爭取的富邦悍將。悍將已提最新合約，靜待林岱安與經紀團隊抉擇。悍將球團表示：「已將最新合約條件送交岱安及其經紀團隊，並持續保持密切聯繫。目前正耐心靜候回覆，並相信岱安會做出最周全的選擇。」自由時報 ・ 18 小時前 ・ 2
暌違10年後中職重返宜蘭比賽露曙光？ 傳出2支球隊表達意願
宜蘭縣羅東運動公園棒球場2016年7月中信兄弟與統一獅比賽時發生跳電，引發軒然大波，至今沒有辦過職棒賽事，宜蘭縣政府今年5月啟動整修工程，預計明年3月完工，球場完成改善後，棒球界人士爭取中華職棒重返宜蘭比賽。宜蘭縣國立羅東高工棒球隊摘下黑豹旗全國青棒大賽亞軍，地方上掀起新一波棒球熱潮，羅運棒球場何時自由時報 ・ 1 天前 ・ 3
韓職三振王龐斯可望光榮重返大聯盟！媒體預估可獲複數年千萬美金合約
體育中心／丁泰祥 報導前海盜隊救援投手Cody Ponce，在日職以及韓職打滾4年後，下個賽季可望光榮重返大聯盟，今年效力韓職韓華鷹隊的Ponce，擔任先發投手表現大放異彩，不僅締造新的三振紀錄，還囊括了韓職重要的年度大獎，也引起不少大聯盟球隊的注意。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 1
中職／台鋼雄鷹再補強！迎3位新教練 高孝儀未獲味全龍續約馬上有工作
台鋼雄鷹確定在明年春訓邀請平石洋介擔任客座教練，主要指導守備和跑壘，之後兩波選手補強，包含自由球員黃子鵬，以及賴智垣、劉時豪加盟，2日則再宣布3名教練加入，分別為內野教練周正雄（背號75）、投手教練曾翊誠（背號78）和外野教練高孝儀（背號99）。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
冬盟》劉俊緯再見二壘打 台灣山林終止四連敗
台灣山林今天棒打日職聯隊王牌投手宮國凌空，雖然數度被超前，9局下劉俊緯打出2分打點再見二壘打，6:5擊敗日職聯隊，終止4連敗。4局上日職聯隊麦谷祐介安打並盜上二壘，2出局後森駿太適時安打先馳得點。台灣山林4局下展開反攻，首名打者張仁瑋四壞球上壘，陳思仲和林吳晉瑋攻下追平分，終止日職聯隊先發投手宮國凌自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 1 小時前 ・ 172
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 53 分鐘前 ・ 2
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 8 小時前 ・ 3
F4吳建豪暴瘦樣曝光 「臉頰凹陷、面容老化」他道出原因
F4成員今年7月擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓，正式宣告回歸歌壇，不僅會推出新專輯，巡迴演唱會將於年底從上海站開跑，成員之一的吳建豪，近來曬出在電梯的自拍照，不僅臉頰明顯凹陷，身形更是消瘦不已，讓外界擔憂健康是否亮起紅燈，對此，吳建豪發聲說出原因。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 17