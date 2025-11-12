華航看好Q4 明年787全新機隊助攻客貨運

圖左到右分別為華航總經理陳漢銘、董事長高星潢、資深副總陳奕傑。(記者王憶紅攝)

〔記者王憶紅／台北報導〕中華航空今(12)日舉辦法說會，華航資深副總經理陳奕傑指出，前三季表現不錯，第四季又是貨運傳統旺季，對全年表現有很高期待。

華航董事長高星潢指出， 明年將迎接全新787機隊，同時持續引進A321neo客機，穩健擴展機隊運能；貨運航網為台灣唯一貨機涵蓋歐美亞的航空公司，將順應產經局勢拓展貨源，客貨雙引擎全力衝刺，加上航太修護逐年成長，力拚來年再創佳績。

華航2025年前三季合併營收1549.8 億元，較去年同期增加2.68 %，營業淨利157.6億元，每股盈餘1.81元，均寫下史上最高紀錄。2025年前三季個體營收較去年同期增3%，亦較2023年成長 10%；其中，北美長程航線的客貨增幅7%為最高，兩岸、歐洲及東南亞航線亦較去年同期成長。隨著客運高艙等收入增加、貨運運價上漲挹注貨收，客貨並進策略讓營業收入持續優化。

華航指出，積極布局北美、歐洲及亞洲區域航網，台北-東京 (成田) 增為每日四班，台北-清邁增至每日直飛，11月18日起台北-倫敦增為每周五班，12月3日則有新航點台北-鳳凰城每周三班直飛；2026年4月起台北-布拉格每周增飛達每周三班，台北-紐約也規劃增班。

貨運方面，受惠AI及半導體相關產品運輸帶動，華航前三季貨運個體收入較去年同期成長 13.7%，以北美、歐洲及東南亞航線為主要的收入來源；目前正處第四季傳統貨運旺季，營業表現有望優於第三季，且貨價預期可再提升。

