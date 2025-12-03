華航瞄準台積電商機！ 亞洲首家直飛鳳凰城

交通部長陳世凱（右三）、美國在台協會台北辦事處處長谷立言（左二）及華航董事長高星潢（左三）、總經理陳漢銘（右二）一同歡慶華航直飛鳳凰城首航。（業者提供）

中華航空（2610）今（3）日正式啟動台北直飛鳳凰城航線，成為亞洲首家直飛鳳凰城的航空公司。董事長高星潢親自搭乘首班CI036班機，交通部長陳世凱、美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言皆到場祝賀，為華航在北美的第七個航點揭開序幕。

華航台北-鳳凰城航線之首航班機使用新世代客機A350-900執飛，訂位率達100%。華航新航線每週三、五、日往返，來回直飛不中停，直航飛行時間約12小時，相較於轉機行程可省下6小時的時間，為旅客進出美國西南地區提供更彈性的選擇。

看好隨台積電在亞利桑那州擴大布局所帶來的商務需求與貨運量能，高星潢表示，華航對鳳凰城航線寄予高度期待，目標載客率鎖定85%。且直飛服務能大幅減少旅客行李轉運風險及轉機壓力，因此深受偏好便利性的旅客歡迎。

華航總經理陳漢銘表示，鳳凰城天港機場是亞利桑那州最主要的國際門戶，旅客可搭配華航於北美的合作航網，與西南航空、阿拉斯加航空、西捷航空及太陽城航空銜接，轉飛丹佛、達拉斯、休士頓、拉斯維加斯、堪薩斯城等主要城市，擴大旅運便利性。

首航活動現場，華航贊助的旅美棒球選手林昱珉（效力MLB亞利桑那響尾蛇體系）也特別出席，與旅客共同見證台美航線的重要里程碑，並抽出5名幸運乘客獲得其親筆簽名球。

