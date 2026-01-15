華航空姐遭爆是奧客！客房用到大淹水還拒賠 官方回應了：絕不護短

華航近日遭爆2名空姐在半個月內，於同一家酒店造成房間大淹水還拒賠，對此官方也正式回應將究責當事人，絕不護短。（示意圖／資料照）

華航近日接連遭爆料，有2名空服員在半個月內將客房弄到大淹水，導致飯店損失慘重，飯店提出求償還被拒絕，氣得向華航投訴。對此華航做出回應，表示將派分公司主管親自到飯店說明致歉，也會依規定要求當事人承擔責任，絕不護短。

日前有網友向《記者爆料網》爆料，華航2名空姐接連出現奧客行為，第一名空姐在去年12月飛到澳洲布里斯本，入住斯坦福廣場酒店，在浴缸放水準備泡澡，卻在床上跟男友通話到忘我，導致房間嚴重淹水，必須拆除整個地毯重新裝潢，短期內無法接客，因此求償約4.6萬台幣，當事空姐卻稱已盡主動告知義務，拒絕賠償。

第二名空姐則是在今年元旦飛往澳洲並入住同一家飯店，替幼童洗澡時，疑似用止滑墊蓋住浴室排水孔，讓孩童悠哉戲水，卻導致大量積水無法宣洩，因此漏水滲透至樓下房間，空姐向飯店索取大量毛巾清潔，退房後清潔人員前往打掃，發現未清理乾淨，仍留有一大灘積水，但空姐早已離開。

短短半個月發生兩起房間淹水事件，斯坦福廣場酒店氣得向華航總公司提出抗議。對此華航回應，由布里斯本分公司主管親自前往斯坦福廣場酒店說明致歉，依照實際損失賠償，並於第一時間啟動調查，對於同仁造成的損害，依相關規費要求當事人承擔責任，並依規定辦理，絕不護短。

