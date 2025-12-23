華航空服員執勤 115年起可穿黑色運動鞋

（中央社記者余曉涵台北23日電）繼開放組員執勤時戴眼鏡後，中華航空今天表示，從明年元旦起，開放客艙組員在機上執勤時，可穿著自購黑色運動便鞋，持續優化工作環境與提升舒適度，打造友善的幸福職場。

空服員因排班特性及時差問題等，可能導致生理期混亂，或面臨椎間盤突出、靜脈曲張等職業傷害。

華航繼之前開放組員執勤時戴眼鏡之後，今天受訪證實，從明年1月1日起，開放客艙組員於機上執勤時，可穿著自購黑色運動便鞋。

至於其他國籍航空公司是否跟進，長榮航空表示，已於112年5月1日起，開放空服員可自行選購適合個人腳型且鞋跟高度為2.5公分的舒適鞋款服勤，未來也將參考各方建議，持續改良組員執勤時服儀規範。

台灣虎航表示，日前董事會已通過第3代機隊計畫，近日也已啟動換新制服專案，預計將配合A321neo機隊交機時，傳遞全新形象，新制服將涵蓋以作業舒適、簡潔實穿及活力形象等3大面向，作為設計主軸，打造實用性及舒適性兼具的全新制服。

星宇航空表示，已開放客艙組員可穿著平底鞋、女性客艙組員可選擇穿著褲裝服勤；亦預計於115年為男性客艙組員新增短袖襯衫選項，讓客艙組員能依個人需求，在專業形象與舒適度間取得更佳平衡。（編輯：吳素柔）1141223