華航維也納航班驚傳「機翼損壞」！起飛後緊急折返桃機 民航局介入調查

[Newtalk新聞] 華航14日飛往維也納的航班，被發現右側機翼異常，導致折返桃園機場檢查。中華航空表示，第一時間通報主管機關，目前正依循原廠手冊安排進行檢修作業。民航局調查後，初步發現是輪胎外層胎皮剝落，右側機翼減速板、襟翼損壞，將持續做更深入的調查。

華航表示，14日CI063桃園往維也納長程航班，起飛後不久機長接獲客艙組員通報靠窗旅客發現右側機翼有點異常，但航機在起飛及爬升過程中均正常，監控系統未有任何異常訊息，機長確認後立即與地面專業人員及主管討論，決定不繼續前往目的地。

因此事後依程序完成放油，航機順利返回桃園機場，落地後經查為輪胎外層胎皮於起飛滾行時剝落所致，公司第一時間通報主管機關，目前正依循原廠手冊安排進行檢修作業，並調派一架航機將乘客送往目的地，等候期間安排餐飲服務。

當天民航局與運安會就派員協助確認航機情形。民航局表示，接獲通報後，在第一時間派員調查，初步發現8號輪胎外層胎皮剝落，右側機翼減速板、襟翼有損壞情況，將持續調查事件肇因。

